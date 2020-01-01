Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В Сети показали первый трейлер комедии о "Евровидении"

Комментариев: 0
Главные роли в фильме от Netfix исполнили Уилл Феррелл и Рейчел МакАдамс.
В Сети показали первый трейлер комедии о "Евровидении"
В Сети показали первый трейлер комедии о "Евровидении"
Скриншот

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер комедийного фильма о популярном песенном конкурсе “Евровидение“. Музыкальный ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Netflix.

Читай также: “Евровидение 2020“: Смотреть шоу “Eurovision: Europe Shine A Light”

Лента получила название “Евровидение: История огненной саги“ (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Главные роли в комедии исполнили Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. В трейлере актеры в супергеройских нарядах спели композицию “Volcano Man“. Отметим, что по сюжету Феррелл и МакАдамс - исландские артисты, которые отправились на “Евровидение“ за победой и признанием.

Кроме того в фильме можно будет увидет Пирса Броснана, Дэна Стивенса и Деми Ловато. Режиссером выступил Дэвид Добкин. Премьера комедии о “Евровидении“ состоится на Netflix 26 июня 2020 года.

Напомним, ранее фанаты “Евровидения“ выбрали самую лучшую песню за всю историю конкурса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Евровидение, фильмы 2020 года, Евровидение: История огненной саги
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь