Главные роли в фильме от Netfix исполнили Уилл Феррелл и Рейчел МакАдамс.

В Сети показали первый трейлер комедии о "Евровидении" Скриншот

Стриминговый сервис Netflix выпустил первый трейлер комедийного фильма о популярном песенном конкурсе “Евровидение“. Музыкальный ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Netflix.

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Лента получила название “Евровидение: История огненной саги“ (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga). Главные роли в комедии исполнили Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. В трейлере актеры в супергеройских нарядах спели композицию “Volcano Man“. Отметим, что по сюжету Феррелл и МакАдамс - исландские артисты, которые отправились на “Евровидение“ за победой и признанием.

Кроме того в фильме можно будет увидет Пирса Броснана, Дэна Стивенса и Деми Ловато. Режиссером выступил Дэвид Добкин. Премьера комедии о “Евровидении“ состоится на Netflix 26 июня 2020 года.

Напомним, ранее фанаты “Евровидения“ выбрали самую лучшую песню за всю историю конкурса.

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