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Джамала поделилась мыслями о жизни после карантина

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Певица опубликовала новое "беременное" фото.
Джамала поделилась мыслями о жизни после карантина
Джамала поделилась мыслями о жизни после карантина
instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, опубликовала новые снимки с округлым животом. На фотографиях, которые появились на ее странице в Инстаграм, знаменитость предстала в черном платье свободного кроя.

Под снимком Джа поделилась своими о жизни после карантина.

Человек, конечно, привыкает ко всему. Вас не пугает, что карантин заканчивается и теперь нужно будет привыкать к новым реалиям? Не страшно выходить в мир?, – написала исполнительница и добавила, что ее ситуация "немного пугает".

А недавно Джамала призналась, сколько весит на последнем месяце беременности.

 

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Теги: Джамала, певица, карантин
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