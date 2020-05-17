Джамала поделилась мыслями о жизни после карантина

Певица опубликовала новое "беременное" фото.

Читай также: Джамала вспомнила, какие мировые звезды поздравили ее с победой на "Евровидении"

Украинская певица Джамала, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, опубликовала новые снимки с округлым животом. На фотографиях, которые появились на ее странице в Инстаграм, знаменитость предстала в черном платье свободного кроя.

Под снимком Джа поделилась своими о жизни после карантина.

Человек, конечно, привыкает ко всему. Вас не пугает, что карантин заканчивается и теперь нужно будет привыкать к новым реалиям? Не страшно выходить в мир?, – написала исполнительница и добавила, что ее ситуация "немного пугает".

А недавно Джамала призналась, сколько весит на последнем месяце беременности.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​