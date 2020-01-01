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Кендалл Дженнер призналась, что страдает от панических атак

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Модель заговорила о психическом здоровье.
Кендалл Дженнер призналась, что страдает от панических атак
Кендалл Дженнер призналась, что страдает от панических атак
instagram.com/kendalljenner

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24-летняя Кендалл Дженнер, построившая успешную модельную карьеру, откровенно рассказала, что имеет проблемы с психическим здоровьем. По словам девушки, она часто испытывает тревогу и беспокойство, которые мешают ей как в личной жизни, так и в работе.

Кендалл с подросткового возраста борется с паническими атаками и чрезмерным волнением, передает Good Morning America.

О проблемах с психологическим здоровьем Кендалл Дженнер узнала лишь около четырех лет назад, когда ее модельная карьера начала стремительно разрываться. Тогда она прошла полноценное обследование и узнала все о том, что беспокоило ее много лет.

Примерно три-четыре года назад это полностью восстановилось, и у меня начались безумные приступы паники, - призналась Дженнер.

Знаменитость рассказала, что помогает ей не поддаваться паническим атакам в дни, когда ее график переполнен делами. Чтобы успокоиться, Кендалл Дженнер обычно читает книги, медитирует или устраивает прогулки на свежем воздухе.

Недавно фотограф Саша Самсонова показала кадры из фотосета Кендалл Дженнер.

 

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Теги: Кендалл Дженнер, модель, психическое здоровье
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