Нетта Барзилай выступила на "Eurovision: Europe Shine A Light"

Певица презентовала новую песню.

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Победительница “Евровидения 2018“ Нетта Барзилай представила новую песню. Это произошло во время онлайн-концерта “Eurovision: Europe Shine A Light“ в минувшую субботу, 16 мая.

Так, израильская певица Нетта Барзилай стала гостьей концерт “Europe Shine a Light“, в котором также приняли участие и победители прошлых лет.

Она о сомнениях. О том, чтобы быть собранным и сделать выбор между тем, что люди требуют от тебя и тем, что говорит тебе сердце. И ты просто сходишь с ума в своей голове. Этой песней я хочу поспособствовать повышению осведомленности о психическом здоровье. Я хочу дать понять людям, что они не одиноки, - рассказала Нетта о композиции.

Недавно мы писали, что победительница “Евровидения“ Netta выпустила клип с элементами троллинга.

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