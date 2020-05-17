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Нетта Барзилай выступила на "Eurovision: Europe Shine A Light"

Комментариев: 9
Певица презентовала новую песню.
Нетта Барзилай выступила на "Eurovision: Europe Shine A Light"
Нетта Барзилай выступила на "Eurovision: Europe Shine A Light"
instagram.com/nettabarzi

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Победительница “Евровидения 2018“ Нетта Барзилай представила новую песню. Это произошло во время онлайн-концерта “Eurovision: Europe Shine A Light“ в минувшую субботу, 16 мая.

Так, израильская певица Нетта Барзилай стала гостьей концерт “Europe Shine a Light“, в котором также приняли участие и победители прошлых лет.

Она о сомнениях. О том, чтобы быть собранным и сделать выбор между тем, что люди требуют от тебя и тем, что говорит тебе сердце. И ты просто сходишь с ума в своей голове. Этой песней я хочу поспособствовать повышению осведомленности о психическом здоровье. Я хочу дать понять людям, что они не одиноки, - рассказала Нетта о композиции.

Недавно мы писали, что победительница “Евровидения“ Netta выпустила клип с элементами троллинга.

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Теги: Нетта Барзилай, Евровидение 2020, Europe Shine A Light, концерт
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Комментариев (9)
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pусский  (аноним)  19.05.2020, 12:08
Оценка:  0
pусский
Я пёрнул, блять!
пердун  (аноним)  19.05.2020, 05:40
Оценка:  0
пердун
00:11 ты ватный членосос, убейся о залупу)))))!
русский  (аноним)  19.05.2020, 00:11
Оценка:  0
русский
Таких жидовских мразей убивать, блять! Пока не заполонили весь Питер или, на крайняк, Москву! Я пёрнул xyeм!
гость  (аноним)  17.05.2020, 20:26
Оценка:  0
гость
Да в Крыму посрать есть где, а руки помыть, только морской водой.
pусский  (аноним)  17.05.2020, 19:32
Оценка:  0
pусский
Пусть валит на одесские пляжи, нам ни к чему терпеть жирных засранок, срущих где попало! Не для того мы Крым возвращали, друзья!
Рома Крым  (аноним)  17.05.2020, 19:16
Оценка:  0
Рома Крым
Милая девушка, приезжай к нам в Ялту! Я буду твоим рабом!
гость  (аноним)  17.05.2020, 18:16
Оценка:  +1
гость
Шок. Это что? Папа Карло на шарманке в постели.
pусский  (аноним)  17.05.2020, 15:54
Оценка:  +1
pусский
Теперь понимаю, за что не любят евреев.
гость  (аноним)  17.05.2020, 15:45
Оценка:  +1
гость
СВИНЬЯ ЖИДОВСКАЯ!!!!!
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