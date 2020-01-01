Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Официально: "Евровидение 2021" состоится в Роттердаме

Комментариев: 0
Об этом стало известно в субботу, 16 мая.
Официально: "Евровидение 2021" состоится в Роттердаме
Официально: "Евровидение 2021" состоится в Роттердаме
eurovision.tv

Читай также: Группа Go_A назвала ТОП-3 любимых песен "Евровидения"

Международный песенный конкурс “Евровидение 2021“ состоится в Роттердаме. Об этом 16 мая объявили во время специального шоу Europe Shine A Light.

В этом году “Евровидение 2020“ было отменено из-за пандемии коронавируса в мире. Вместо финала смотра в субботу вещатели показали специальное онлайн-шоу с участием победителей “Евровидения“ разных лет.

И даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить. Вместе мы прорвемся так или иначе. Это случится, мы откроемся миру, - говорится в ролике, анонсировавшем конкурс 2021 года.

На сайте конкурса сообщается, что смотр пройдет в концертном зале Ahoy. Даты полуфиналов и финала будут объявлены позднее.

Уже известно, что 18 из 41 музыкантов и коллективов, заявленных для участия в “Евровидении 2020“, будут представлять свои страны в 2021 году.

Смотрите также вторую часть онлайн-шоу Eurovision Song Celebration.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Евровидение 2021
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь