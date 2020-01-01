Официально: "Евровидение 2021" состоится в Роттердаме

Об этом стало известно в субботу, 16 мая.

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Международный песенный конкурс “Евровидение 2021“ состоится в Роттердаме. Об этом 16 мая объявили во время специального шоу Europe Shine A Light.

В этом году “Евровидение 2020“ было отменено из-за пандемии коронавируса в мире. Вместо финала смотра в субботу вещатели показали специальное онлайн-шоу с участием победителей “Евровидения“ разных лет.

И даже если это сложно, мы все равно расскажем свою историю, чтобы открыться миру, показать уважение, любить. Вместе мы прорвемся так или иначе. Это случится, мы откроемся миру, - говорится в ролике, анонсировавшем конкурс 2021 года.

На сайте конкурса сообщается, что смотр пройдет в концертном зале Ahoy. Даты полуфиналов и финала будут объявлены позднее.

Уже известно, что 18 из 41 музыкантов и коллективов, заявленных для участия в “Евровидении 2020“, будут представлять свои страны в 2021 году.

Смотрите также вторую часть онлайн-шоу Eurovision Song Celebration.

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