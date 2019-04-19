Кара Делевинь рассказала о разрыве отношений со своей девушкой
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Кара Делевинь и Эшли Бенсон решили разорвать отношения еще в апреле 2020 года. Информация об их расставания появилась в СМИ совсем недавно. Фанаты Кары обвиняют Эшли в том, что та якобы изменила любимой.
Отмечается, что сейчас Кара Делевинь проводит больше времени со своими друзьями - актрисами Маргарет Куэлли и Рэйни Куэлли, а также с дочерью Синди Кроуфорд, моделью Кайей Гербер.
Накануне модель решила заступиться за бывшую возлюбленную и призвала всех хейтеров прекратить поливать ее грязью.
Для всех, кто ненавидит Эшли, пожалуйста, остановитесь. Вы не знаете правды, только она и я знаем. Это именно так, как должно быть, – обратилась в инстаграм-сторис Делевинь.
А недавно Ольга Сумская шокировала признанием о первом браке.
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