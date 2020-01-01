Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Звезда фильма "Пятьдесят оттенков серого" призналась, что страдает от психологических проблем

Комментариев: 0
Дакота Джонсон шокировала признанием.
Дакота Джонсон
Дакота Джонсон
GettyImages

Читай также: Ведущая “Топ-модель по-украински“ показала беременное фото

Американская актриса Дакота Джонсон удивила поклонников, признавшись, что с подросткового возраста страдает от депрессии и посещает психолога. Об этом он рассказала в интервью изданию Marie Claire.

По словам Дакоты, заболевание у нее обнаружили еще в 14-летнем возрасте. Для того, что справиться с ним, будущая звезда вынуждена была обратиться к психологу. Тогда она смогла побороть недуг, однако сейчас периодически также посещает сеансы психотерапии.

Я постоянно думаю о состоянии дел в мире. Оно не дает мне спокойно спать. Мой мозг отправляется в темные сумасшедшие места. Приходится много работать над собой, чтобы очистить эти мысли. В этом мне помогает терапия, - говорит 30-летняя артистка.

Ранее мы писали, что Влад Яма считает, что переболел коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Дакота Джонсон, актриса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь