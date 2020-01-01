Звезда фильма "Пятьдесят оттенков серого" призналась, что страдает от психологических проблем

Дакота Джонсон шокировала признанием.

Читай также: Ведущая “Топ-модель по-украински“ показала беременное фото

Американская актриса Дакота Джонсон удивила поклонников, признавшись, что с подросткового возраста страдает от депрессии и посещает психолога. Об этом он рассказала в интервью изданию Marie Claire.

По словам Дакоты, заболевание у нее обнаружили еще в 14-летнем возрасте. Для того, что справиться с ним, будущая звезда вынуждена была обратиться к психологу. Тогда она смогла побороть недуг, однако сейчас периодически также посещает сеансы психотерапии.

Я постоянно думаю о состоянии дел в мире. Оно не дает мне спокойно спать. Мой мозг отправляется в темные сумасшедшие места. Приходится много работать над собой, чтобы очистить эти мысли. В этом мне помогает терапия, - говорит 30-летняя артистка.

Ранее мы писали, что Влад Яма считает, что переболел коронавирусом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​