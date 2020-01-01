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Ведущая "Топ-модель по-украински" показала беременное фото

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Алла Костромичева родила в 2015 году.
Ведущая "Топ-модель по-украински" показала беременное фото
Ведущая "Топ-модель по-украински" показала беременное фото
Соцсети

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Известная украинская ведущая Алла Костромичева показала, как выглядела во время беременности. Она опубликовала архивный кадр на своей станице в Инстаграм.

Мой сын Сальваторе родился в 2015 году, когда мне было 29 лет. Эта беременность, хоть и спланированная, все равно стала для нас приятной неожиданностью. Дело в том, что я восемь лет принимала противозачаточные препараты, и врачи говорили, что даже без них организм некоторое время может вести себя так, будто находится под их воздействием. Это может длиться несколько лет, но у нас получилось зачать ребенка практически сразу, - написала модель в соцсети.

instagram.com/alla

В кадре звезда запечатлена в нижнем белье на последнем триместре беременности. Черно-белый режим съемки акцентирует внимание на округлившемся животе Костромичевой, которая нежно положила на него руки.

Я хочу еще детей. Планировала забеременеть после съемок Суперсезона «Топ-модели по-украински», но их перенесли на 2021 год, поэтому планы на пополнение в семье тоже пришлось отложить. Да и в разгар пандемии коронавируса думать о родах просто страшно, - признается Алла.

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Теги: Алла Костромичева, беременна
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