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День семьи: Михаил Присяжнюк показал родных и рассказал, что для него значит "семья"

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Телеведущий добавил яркие семейные фото и написал трогательный пост о родных .

День семьи: Михаил Присяжнюк показал родных и рассказал, что для него значит
День семьи: Михаил Присяжнюк показал родных и рассказал, что для него значит "семья"
пресс-служба

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В Международный день семьи ведущий остросоциального ток-шоу «Один за всех» на СТБ показал своих родных и объяснил, в чем, по его мнению, заключается наша национальная идея. 

Телеведущий, семьянин и отец двоих детей поздравил подписчиков в социальной сети с праздником, напомнил о важности семейных ценностей, а также показал красочное фото с родными.

Я считаю, что наша национальная идея давно найдена и она заключается в семейных ценностях. Семья – основа жизни. Только человеку, который построил настоящую дружную семью можно что-либо доверить. Поздравляю с Международным Днем Семьи! Берегите друг друга и будьте здоровы!, - поделился телеведущий.

День семьи: Михаил Присяжнюк показал родных и рассказал, что для него значит
День семьи: Михаил Присяжнюк показал родных и рассказал, что для него значит "семья"
пресс-служба

День семьи: Михаил Присяжнюк показал родных и рассказал, что для него значит
День семьи: Михаил Присяжнюк показал родных и рассказал, что для него значит "семья"
пресс-служба

Напомним, с супругой Валерией Михаил вместе больше 18 лет. Пара воспитывает двоих деток – 5-летнюю дочь Машу и 11-летнего сына Ваню.

Ранее мы писали, что Михаил Присяжнюк поделился лайфхаками, как занять детей на карантине. 

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Теги: Михаил Присажнюк, телеведущий, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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