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Телепремьера "Черного ворона": актриса Наталья Сумская рассказала о съемках в фильме

Спецтема: ТВ и телешоу
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Актриса рассказала о своем отношении к фильму и о роли, за которую получила престижную премию "Золотая дзига".

Телепремьера
Телепремьера "Черного ворона": актриса Наталья Сумская рассказала о съемках в фильме
пресс-служба

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На «1+1» продолжается марафон украинских премьер. И уже в это воскресенье в 21:00 канал покажет телепремьеру исторической драмы «Черный ворон», созданной по мотивам одноименного романа Василия Шкляра. Кинолента воспроизводит одну из самых трагических страниц в истории Украины - борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах. Сегодня на прямом включении в «Сніданку з 1+1» была народная артистка Украины Наталья Сумская, которая в кинокартине воплотила образ гадалки Явдохи.

Телепремьера
Телепремьера "Черного ворона": актриса Наталья Сумская рассказала о съемках в фильме
пресс-служба

В украинский кинопрокат фильм «Черный ворон» вышел 5 декабря 2019 года, а игра талантливой актрисы не оставила равнодушными зрителей. Именно за роль гадалки и знахарки, которая предсказывает будущее и лечит холодноярцев, Наталья Сумская получила награду Четвертой Национальной кинопремии «Золотая Дзига» в номинации «Лучшая женская роль второго плана».

Писатель Василь Шкляр
Писатель Василь Шкляр
пресс-служба

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В прямом эфире «Сніданку з 1+1» народная артистка Украины рассказала о своем восприятии киноленты и работе в ней. В частности, Наталья Сумская провела параллель между событиями фильма и современной реальностью:

Мне было приятно и радостно участвовать в съемках этой исторической картины. Сто лет прошло после событий, которые описаны в ленте. Фильм является своеобразным экскурсом в современные дни. Автор Василий Шкляр в своем романе «Чорний ворон. Залишинець» будто соединил реальность 100-летней давности с настоящим. Моя героиня находилась вместе с повстанцами. И сейчас на Востоке страны много таких Явдось, которые всегда рядом с нашими бойцами. Украина есть, но продолжает бороться за свою свободу.

Вспомнила актриса и о съемках в столичной фортификации-музее «Косой капонир», сооружении середины XIX века в составе Госпитального укрепления Новой Печерской крепости. Наталья Сумская призналась, что в подвале во время съемок было очень холодно, но все же повстанцы Холодного Яра находились в более сложных условиях и прошли тяжелые испытания.

Телепремьера
Телепремьера "Черного ворона": актриса Наталья Сумская рассказала о съемках в фильме
пресс-служба

Напомним, саундтреком к «Черному ворону» стала песня «Веселі, брате, часи настали…» в исполнении группы «Океан Эльзы». А для актеров было специально разработано более 400 образов. Костюмы, в которые одеты герои, были специально отшиты и украшены аутентичным деталями, найденными на антикварных ярмарках. Большинство нарядов были созданы с нуля - на блошиных рынках удалось отыскать только украшения Евдокии и Тины (возлюбленной главного героя).

Телепремьера
Телепремьера "Черного ворона": актриса Наталья Сумская рассказала о съемках в фильме
пресс-служба

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Сюжет ленты описывает историю жизни и любви Ивана по прозвищу Ворон, которому выпала судьба стать участником повстанческого движения времен Холодноярской республики. Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его деревне. Именно поэтому он смело жертвует спокойствием и семейным уютом, начиная отчаянную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи.

Телепремьера
Телепремьера "Черного ворона": актриса Наталья Сумская рассказала о съемках в фильме
пресс-служба

Роли в «Черном вороне» исполнили Тарас Цымбалюк, Ксения Данилова, Наталья Сумская, Алексей Тритенко, Андрей Мостренко, Павел Москаль, Сергей Бабкин, Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Виктор Жданов, Алина Коваленко, Азизбек Абдурашидов, Владимир Ращук и другие. Особенным и символическим актером стала птица - ворон Фрейд.

Телепремьера
Телепремьера "Черного ворона": актриса Наталья Сумская рассказала о съемках в фильме
пресс-служба

Режиссером «Черного ворона» выступил Тарас Ткаченко. Сценарист - Тарас Антипович, оператор-постановщик - Александр Кришталович, исполнительные продюсеры - Кристина Шкабар и Владимир Андриюк.

Телепремьера
Телепремьера "Черного ворона": актриса Наталья Сумская рассказала о съемках в фильме
пресс-служба

Лента создана по заказу телеканала «1+1» компанией «ТЕТ-Продакшн» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская показала архивные фото с сестрой Натальей. 

 

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Теги: Наталья Сумская, Черный ворон, Василий Шкляр
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Источник: IVONА bigmir)net

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