Новый выпуск программы выйдет 16 мая в 19:00 на телеканале СТБ.

"МастерШеф. Профессионалы-2": участники строят рестораны и кормят друзей судей пресс-служба

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Шоу «МастерШеф. Профессионалы-2» на телеканале СТБ помогает участникам не только смотреть на блюда под другим углом, но и повышать предпринимательские и стратегические навыки. Уже в эту субботу 16 мая в 19:00 участники построят собственные рестораны!



"МастерШеф. Профессионалы-2": участники строят рестораны и кормят друзей судей пресс-служба

Каждой команду нужно построить свой собственный ресторан с концепцией и авторским меню. Когда рестораны будут готовы, мы с Эктор, Олей и нашими близкими друзьями, которые хорошо знаются на ресторанном бизнесе, станем гостями их заведений. Блюда будут в формате сет-меню, - комментирует Владимир Ярославский.

Две команды уже закупили в строительном магазине весь необходимый инвентарь для будущих ресторанов. В двенадцатом выпуске участники будут воплощать свои концепции в реальность. За несколько часов им нужно построить ресторан и приготовить блюда для гостей. Синяя команда работает в рыбном ресторане, красная погрузит всех в лесные чащи.



"МастерШеф. Профессионалы-2": участники строят рестораны и кормят друзей судей пресс-служба

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Роза из свеклы, десерт в виде камня, сорбет из шампанского, овощной шот, а кто-то попытается сделать даже молекулярную кухню. Какая команда победит – лесная или морская – все это в новом выпуске.

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