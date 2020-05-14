Певица сообщила, что работает в группе до конца 2020, а Меладзе запустил кастинг на ее место.

Эрика Герцег ушла из "ВИА Гры": Что случилось у артистки с Меладзе? instagram.com/erikaherceg

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Участница популярного трио ВИА Гра Эрика Герцег заявила об уходе из коллектива. Об этом артистка рассказала в Инстаграм в прямом эфире с арт-директором игорной зоны “Красная поляна“. Видео Герцег добавила себе на страничку.

В кадре Эрика объяснила, что ее буквально забросали вопросами в соцсетях после того, как продюсер группы Константин Меладзе выставил пост о кастинге на “яркую певицу“.

Ты обладаешь яркой и уникальной внешностью? Твоя решимость не знает преград, а харизма бьет разрядами тока? Тогда ты точно та, кто нам нужен! #MELADZEMUSIC объявляет старт большого международного кастинга для талантливых девушек! Мы ищем солисток от 18 до 25 лет, способных зажечь сердца слушателей и стать новыми кумирами миллионов, — говорится в сообщении.

Эрика Герцег ушла из "ВИА Гры": Что случилось у артистки с Меладзе? Скриншот

Так, поклонники группы ВИА Гры заподозрили, что кто-то из троих девушек вскоре покинет коллектив - потому Герцег прокомментировала ситуацию и призналась, что уходит она.

Такая ситуация, что мы ищем харизматичную девочку вместо меня. Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал, - заявила Эрика.

Эрика Герцег ушла из "ВИА Гры": Что случилось у артистки с Меладзе? instagram.com/erikaherceg

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Герцег также сообщила, что по контракту проработает до конца 2020 года, а после того, как откроют границы - будет принимать участие во всех турах и концертах группы.

Эрика рассказала, что когда найдут претендентку на ее место, то еще некоторое время будет готовить новую участницу.

О причинах ухода Герцег сообщила, что давно задумывалась о том, чтобы оставить группу и начать сольную карьеру - и говорила об этом с Меладзе. В конце Эрика поблагодарила продюсера за яркое начало карьеры.

Он — лучший наставник. Я стала такой, какой хотела быть всегда, - сказала певица.

Эрика Герцег ушла из "ВИА Гры": Что случилось у артистки с Меладзе? instagram.com/erikaherceg

Напомним, что Эрика Герцег попала в популярную группу после проекта “Хочу в “ВИА Гру“ вместе с Анастасией Кожевниковой и Мишей Романовой, которые уже ушли из группы и поют сольно.

Ранее мы писали, что Меладзе заподозрили в романе с Эрикой Герцег.

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