Романтическое реалити "Холостяк-10" в эфире в пятницу, 15 мая в 19:00, на СТБ.

"Холостяк-10" в шаге от финала: как пройдет знакомство с родителями Макса пресс-служба

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В эту пятницу, 15 мая в 19:00, на СТБ выйдет 11 выпуск романтического реалити «Холостяк-10». Главный герой Макс познакомит трех участниц – Вику, Дану и Дашу – со своими самыми близкими людьми – родителями. А пройдет долгожданная встреча в родном городе Холостяка – Одессе. Подробности выпуска в анонсе.

Всего три девушки получили возможность стать еще ближе к Максу и познакомиться с его близкими. Но прежде, чем встретиться с родителями, Холостяк проведет время с каждой участницей в родном городе, пообщавшись тет-а-тет.

Очень горжусь тем, что я одессит. Обожаю свой город. Куда бы я не поехал или не полетел, я всегда сравниваю новое место с Одессой, – поделится главный герой.

"Холостяк-10" в шаге от финала: как пройдет знакомство с родителями Макса пресс-служба

Во время индивидуальных встреч Макс поведет Вику, Дану и Дашу в любимые одесские места, где раньше часто проводил время. А после прогулок и душевных разговоров девушки встретятся с родными Холостяка.

Родители немножко волнуются. Для них это тоже очень ответственный момент, – признается Макс.

"Холостяк-10" в шаге от финала: как пройдет знакомство с родителями Макса пресс-служба

Однако помимо мамы и отца, за столом окажется еще один таинственный незнакомец, чьи вопросы обескуражат участниц и даже заставят понервничать!

Он задавал вопросы в лоб. И ему нужно было конкретно знать ответы, – скажет после общения с мужчиной одна из участниц.

Не менее прямолинейными будут и родители Холостяка, ведь им важно видеть искренние чувства будущей избранницы сына. Не смутит ли родных Макса то, что Дана ранее участвовала в другом телевизионном проекте об отношениях? Кто из девушек переусердствует с самопрезентацией? И главная интрига – с кем Макс попрощается в шаге от финала?

А в 22:00 не пропустите онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной страничке проекта в Instagram. Гостями прямого эфира станут участницы реалити – Вика, Даша и Дана. Не упустите возможность пообщаться с девушками в режиме онлайн.

Ранее мы писали, что участница Холостяка Даша показала фото до пластики.

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