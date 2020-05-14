Полиграф ШарикOFF поругался с Тарантино из-за "Криминального чтива"

Полиграф ШарикOFF выпустил заглавный трек второго студийного альбома "Криминальное чтиво".

“Что я только что посмотрел? Кто ты такой, чтобы прикасаться к святыне?“ – так отреагировал американский режиссёр Квентин Тарантино на новую версию “Криминального чтива“, которую снял Полиграф ШарикOFF. Эту сцену увидели зрители одноименного клипа, премьера которого состоялась 14 мая.

Читай также: Рэпер Серега объяснил, почему хочет стать украинцем

По сюжету видео Полиграф и его подельница (в исполнении телеведущей Юлии Фрейтас) замышляют ограбление модного бутика. Диалоги с обсуждением будущего преступления сопровождаются неожиданным синхронным переводом на польский язык.

Полиграф ШарикOFF - "Криминальное чтиво" пресс-служба

В клипе легко угадывается стилистика блокбастеров Квентина Тарантино, но действительно ли его посмотрел сам режиссёр? Прокомментировать это Полиграф отказывается: “Могу признаться только в одном: снимая этот клип, я грубо нарушил правила тарантина!“.

Полиграф ШарикOFF - "Криминальное чтиво" пресс-служба

Песня “Криминальное чтиво“ стала заглавным треком второго студийного альбома Полиграфа, который вышел в конце февраля.

Напомним, ранее Полиграф ШарикOFF выпустил клип о коронавирусе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.