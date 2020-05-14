Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Полиграф ШарикOFF поругался с Тарантино из-за "Криминального чтива"

Комментариев: 1
Полиграф ШарикOFF выпустил заглавный трек второго студийного альбома "Криминальное чтиво".
Полиграф ШарикOFF поругался с Тарантино из-за "Криминального чтива"
Полиграф ШарикOFF поругался с Тарантино из-за "Криминального чтива"
пресс-служба

“Что я только что посмотрел? Кто ты такой, чтобы прикасаться к святыне?“ – так отреагировал американский режиссёр Квентин Тарантино на новую версию “Криминального чтива“, которую снял Полиграф ШарикOFF. Эту сцену увидели зрители одноименного клипа, премьера которого состоялась 14 мая.

Читай также: Рэпер Серега объяснил, почему хочет стать украинцем

По сюжету видео Полиграф и его подельница (в исполнении телеведущей Юлии Фрейтас) замышляют ограбление модного бутика. Диалоги с обсуждением будущего преступления сопровождаются неожиданным синхронным переводом на польский язык.

Полиграф ШарикOFF -
Полиграф ШарикOFF - "Криминальное чтиво"
пресс-служба

В клипе легко угадывается стилистика блокбастеров Квентина Тарантино, но действительно ли его посмотрел сам режиссёр? Прокомментировать это Полиграф отказывается: “Могу признаться только в одном: снимая этот клип, я грубо нарушил правила тарантина!“.

Полиграф ШарикOFF -
Полиграф ШарикOFF - "Криминальное чтиво"
пресс-служба

Песня “Криминальное чтиво“ стала заглавным треком второго студийного альбома Полиграфа, который вышел в конце февраля. 

Напомним, ранее Полиграф ШарикOFF выпустил клип о коронавирусе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Квентин Тарантино, Полиграф ШарикOFF
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  14.05.2020, 15:43
Оценка:  0
гость
Огромнейший привет Байбенкову Василию Владимировичу!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь