Ведущая Нового канала провела ревизию маркета известной украинской сети.

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Ежедневно супермаркеты «Эко-маркет» привлекают к себе все большее количество покупателей скидками, подарочными акциями и приятной ценовой политикой. А еще в этой торговой сети действуют специальные предложения для пенсионеров и постоянных клиентов. Команда «Ревизор. Карантин» (Новый канал) решила проверить работу демократического «Эко-маркета» и убедиться, соблюдают ли продавцы санитарно-гигиенические нормы во время карантина.

– Сложилось впечатление, что я попала не в продуктовый гипермаркет, а в зоомагазин, – рассказывает ведущая программы Юлия Панкова. – По торговому залу летали воробьи, которые могут переносить опасные инфекции. Кстати, в магазине фрукты и овощи были без упаковки. Именно на них птицы могут оставить микробы.

"Ревизор. Карантин": в столичном супермаркете Юлию Панкову атаковали тараканы пресс-служба

– Там были тараканы, – говорит ведущая. – Они ползали у холодильников с блюдами. Директор маркета мне показала все акты выполненных работ по дезинфекции. Однако насекомые продолжают свободно передвигаться по маркету. Это недопустимо! Руководство должно применять другие средства борьбы. Ведь тараканы переносят на лапках возбудителей дифтерии, стафилококка, острых кишечных инфекций.

А за прилавком с готовой едой Юлю ждал еще один неприятный сюрприз.

"Ревизор. Карантин": в столичном супермаркете Юлию Панкову атаковали тараканы пресс-служба

– Представляете, послала меня куда подальше, – рассказывает ведущая Новому каналу.

Повар маркета была не рада «Ревизору». Более того, на замечания Юли она отреагировала агрессивно.

И уже по традиции предыдущих ревизий, директор «Эко-маркета» вызвала полицию.

Продолжила ли Юля проверку складских помещений и кухни? И чем закончился конфликт с поваром? Обо всем этом вы узнаете сегодня в 17:00 в спецвыпуске «Ревизор. Карантин» на Новом канале. Сразу в 18:00 смотрите еще один спецвыпуск программы.

Ранее мы писали, что “Ревизор. Карантин“ обнаружил нарушения в “Сушия“.

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