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Олег Винник выпустил долгожданный клип о "безумной любви"

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Смотрите музыкальную новинку от популярного украинского артиста!
Олег Винник выпустил долгожданный клип о "безумной любви"
Олег Винник выпустил долгожданный клип о "безумной любви"
Скриншот из видео

Известный украинский исполнитель Олег Винник порадовал поклонниц новым видеоклипом. Артист презентовал ролик на песню “Безумная любовь“. Премьера свежего клипа состоялась в четверг, 14 мая, на официальном ютуб-канале Винника.

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Режиссером видео выступила Катя Царик. А слова и музыку композиции “Безумная любовь“ написал сам Олег. В съемках также приняли участие актрисы Анастасия Сергеева, Екатерина Степура, Ирина Коцюруба, Елизавета Потоцкая, Оксана Черепаха и Полина Скороход. В клипе Винник показал, что путь к истинной любви похож на лабиринт.

“У каждого человека есть свой путь. Временами на этом пути встречаются разные люди, интриги и соблазны…“, - прокомментировал новый клип Олег Винник.

Ранее Олег Винник показал архивные кадры из театрального прошлого.

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Теги: Олег Винник
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Источник: Ivona bigmir)net

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