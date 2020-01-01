Олег Винник выпустил долгожданный клип о "безумной любви"
Известный украинский исполнитель Олег Винник порадовал поклонниц новым видеоклипом. Артист презентовал ролик на песню “Безумная любовь“. Премьера свежего клипа состоялась в четверг, 14 мая, на официальном ютуб-канале Винника.
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Режиссером видео выступила Катя Царик. А слова и музыку композиции “Безумная любовь“ написал сам Олег. В съемках также приняли участие актрисы Анастасия Сергеева, Екатерина Степура, Ирина Коцюруба, Елизавета Потоцкая, Оксана Черепаха и Полина Скороход. В клипе Винник показал, что путь к истинной любви похож на лабиринт.
“У каждого человека есть свой путь. Временами на этом пути встречаются разные люди, интриги и соблазны…“, - прокомментировал новый клип Олег Винник.
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