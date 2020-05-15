"Холостяк 10": Кто покинул проект в одиннадцатом выпуске

Не пропустите знакомство участниц с родителями Макса.

"Холостяк 10": Где и когда смотреть одиннадцатый выпуск instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 15 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ показали одиннадцатый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем выпуске главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк на церемонии роз попрощался с Кристиной. А в шоу остались всего три конкурсантки.

Участницы "Холостяка 10" instagram.com/holostyakstb

В новом выпуске Холостяк познакомил Вику, Дану и Дашу со своими родителями. Встреча прошла в родном городе Макса - Одессе. Но перед самим знакомством мужчина провел день из каждой из участниц.

С Даной Холостяк прогулялся по побережной, а после этого отправился в ресторан, чтобы познакомить ее со своими родителями. Дана подарила маме главного героя оберег, а отцу - булаву. Во время тет-а-тета с Даной, мама Макса пришла к выводу, что девушка не готова завести семью, она больше стремится к публичности.

"Холостяк 10" 11 выпуск Скриншот

С Викой пилот встретился на аэровокзале Одессы. Макс преподнес девушке в подарок браслет и пригласил в вип-кафе. На встречу с родителями и другом Холостяка Вика принесла торт “Муравейник“, который она испекла сама. После индивидуального общения с участницей мама Макса заявила, что Вика - “хвалько“.

"Холостяк 10" 11 выпуск Скриншот

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Свидание Даши началось со встречи с другом Холостяка - Антоном. Парень завязал участнице глаза и отвел ее на стадион “Черноморец“. Макс решил устроить ужин с Дашей прямо на футбольном поле. Пилот признался, что у его родителей на этой арене было первое свидание. Маме и отцу Максу Даша подарила глянцевую картину “Одесский дворик“. После индивидуального общения с девушкой отец главного героя отметил, что Даша открытая и хорошая. А вот мама Холостяка выяснила, что участница не умеет готовить и еще не готова к роли матери.

"Холостяк 10" 11 выпуск Скриншот

На церемонии роз Макс принял решение попрощаться с Викой. Девушка покинула проект за шаг до финала.

"Холостяк 10": Кто покинул проект в одиннадцатом выпуске Скриншот

Смотрите анонс одиннадцатого выпуска “Холостяка 10“ от 15.05.2020:

Как прошел десятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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