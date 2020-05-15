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"Холостяк 10": Где и когда смотреть одиннадцатый выпуск

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Не пропустите знакомство участниц с родителями Макса.
"Холостяк 10": Где и когда смотреть одиннадцатый выпуск
"Холостяк 10": Где и когда смотреть одиннадцатый выпуск
instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 15 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ  покажут одиннадцатый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем выпуске главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк на церемонии роз попрощался с Кристиной. А в шоу остались всего три конкурсантки.

Участницы
Участницы "Холостяка 10"
instagram.com/holostyakstb

В новом выпуске Холостяк познакомит Вику, Дану и Дашу со своими родителями. Кроме того, Макс пригласит на проект психолога, который должен помочь ему понять, кто из девушек искренний, а кто имеет много секретов.

Смотрите анонс одиннадцатого выпуска “Холостяка 10“ от 15.05.2020:

Как прошел десятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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Источник: Ivona bigmir)net

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