Не пропустите знакомство участниц с родителями Макса.

"Холостяк 10": Где и когда смотреть одиннадцатый выпуск instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 15 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ покажут одиннадцатый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

Читай также: Побег из садика и макияж для козленка: Макс и участницы “Холостяк-10“ рассказали о детстве

В предыдущем выпуске главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк на церемонии роз попрощался с Кристиной. А в шоу остались всего три конкурсантки.

Участницы "Холостяка 10" instagram.com/holostyakstb

В новом выпуске Холостяк познакомит Вику, Дану и Дашу со своими родителями. Кроме того, Макс пригласит на проект психолога, который должен помочь ему понять, кто из девушек искренний, а кто имеет много секретов.

Смотрите анонс одиннадцатого выпуска “Холостяка 10“ от 15.05.2020:

Как прошел десятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.