Стилист поделился историями, когда клиенты проявляли к нему излишнюю симпатию.

Вячеслав Дюденко: "Я здесь не мужчина, я – парикмахер" пресс-служба

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Вячеслав Дюденко – известный украинский стилист, мастер парикмахер и основатель школы профессионального мастерства парикмахеров и сети салонов D2. За всю творческую карьеру мастера у него насобиралось большое количество историй, связанных с профессиональной деятельностью. Ими Вячеслав Дюденко и поделился на шоу “Без краватки“ на канале НЛО TV.

На вопрос ведущей Иванны Онуфрийчук о том, были ли у него истории, когда клиенты-мужчины проявляли к стилисту излишнюю симпатию, Вячеслав ответил:

“У меня была ситуация, когда я был еще маленьким и щупленьким парнем, ко мне пришел мужчина и предложил после работы выпить шампанского. Я тогда ничего не понял даже, но мне мои коллеги объяснили, что он имел в виду. Я вернулся и объяснил, что здесь я парикмахер, но если мы встретимся в другом месте, то я могу повести себя по-другому. Это, наверное, было немножко жестко, но он сразу сказал: “Нет, так нет“ (смеется)“.

Вячеслав Дюденко пресс-служба

Также по словам Вячеслава Дюденко у него были похожие случаи и с женщинами-клиентами своего салона.

“Я иногда говорю своим клиенткам: вы очень красивые, вы меня вдохновляете. Но я здесь не мужчина, я – парикмахер“, – признался стилист.

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