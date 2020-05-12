Ведущая сообщила пол и имя новорожденного внука.

Украинская актриса Стася Ровинская и ее муж Ярослав в третий раз стали родителями. Радостной новостью поделилась мама артистки, ведущая Снежана Егорова на своей странице в Facebook.

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Снежана опубликовала подборку снимков с дочерью и зятем, а в описании к кадрам всего сообщила, что у 12 мая Стася родила девочку. Малышку назвали Эммой.

“У нас сегодня появилась ЭММА!!!🙏🙏🙏“, - лаконично написала Егорова.

Старшая дочь Снежаны Егоровой родила третьего ребенка Скриншот

Отметим, что Стаси Ровинской и ее супруга это первая дочь. Пара воспитывает двух мальчиков - 5-летнего Эвана и 3-летнего Энея.

Напомним, ранее 47-летняя Снежана Егорова объявила о помолвке.

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