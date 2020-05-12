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Старшая дочь Снежаны Егоровой родила третьего ребенка

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Ведущая сообщила пол и имя новорожденного внука.
Старшая дочь Снежаны Егоровой родила третьего ребенка
Старшая дочь Снежаны Егоровой родила третьего ребенка
facebook.com/snezhana.egorova.9

Украинская актриса Стася Ровинская и ее муж Ярослав в третий раз стали родителями. Радостной новостью поделилась мама артистки, ведущая Снежана Егорова на своей странице в Facebook. 

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Снежана опубликовала подборку снимков с дочерью и зятем, а в описании к кадрам всего сообщила, что у 12 мая Стася родила девочку. Малышку назвали Эммой.

 “У нас сегодня появилась ЭММА!!!🙏🙏🙏“, - лаконично написала Егорова.

Старшая дочь Снежаны Егоровой родила третьего ребенка
Старшая дочь Снежаны Егоровой родила третьего ребенка
Скриншот

Отметим, что Стаси Ровинской и ее супруга это первая дочь. Пара воспитывает двух мальчиков - 5-летнего Эвана и 3-летнего Энея. 

Напомним, ранее 47-летняя Снежана Егорова объявила о помолвке.

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Теги: Снежана Егорова, Стася Ровинская
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.05.2020, 16:25
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гость
Ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а-а-а!!!
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Очередной плевок в харю м0ск0витской падали
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