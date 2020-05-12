Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Группа DILEMMA записала карантинный хит и запустила челендж #домаскучно

Комментариев: 0
Группа DILEMMA сняла клип в холодильнике.
Группа DILEMMA записала карантинный хит и запустила челендж #домаскучно
Группа DILEMMA записала карантинный хит и запустила челендж #домаскучно
пресс-служба

Новый трек DILEMMA «Скукота» записан при участии инстаграм-блогера Кирила Скачкова «Ucupcake». Исполнители сняли музыкальный ролик, где показывают реалии домашнего карантина. По сюжету видео – холодильник выступает в роли телепорта для удаленной связи с друзьями. Именно этот атрибут быта сейчас называют самым посещаемым местом на самоизоляции.

Читай также: Участники “The Hardkiss“ назвали любимые фильмы и сериалы

На своей странице в Инстаграм DILEMMA объявила челендж и предложила для всех, кто скучает дома, записывать под их трек «Скукота» видео и делиться ним в соцсетях с тегами #домаскучно #скукота.

«Несмотря на то, что в треке мы поем о том, как скучно дома, всё равно мы по-прежнему остаемся в своих квартирах. Многие, кстати, использовали карантин с пользой – кто-то явно научился чему-то новому, вот мы, к примеру, сами себе сняли клип! Каждый выступил не только в роли исполнителя, автора трека, но и оператором, стилистом. А я еще отвечал за монтаж и постановку», - делится фронтмен группы DILEMMA Евгений Jay Бардаченко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀ ⠀ Ну что, опять ешь?! Идешь на свидание к холодильнику, потому что не можешь выйти из дома?🍕🧃 Тогда снимай видео в Instagram или Tik Tok под наш трек «Скукота» и присоединяйся к нашему челенджу! Не забудь отметить @dilemma.ua и ставь тег #скукотаchallenge Погнали!🤪 ⠀ Трек уже на всех музыкальных площадках! Ссылка в шапке профиля! (Prod by MADMOOD @dima_mmood ) ⠀ #скукота #dilemma #домаскучно

Допис, поширений DILEMMA (@dilemma.ua)

 

Напомним, ранее DILEMMA выпустила альбом ремиксов и запустила Инста-рубрику позитивных новостей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: DILEMMA
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь