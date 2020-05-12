Группа DILEMMA записала карантинный хит и запустила челендж #домаскучно

Группа DILEMMA сняла клип в холодильнике.

Новый трек DILEMMA «Скукота» записан при участии инстаграм-блогера Кирила Скачкова «Ucupcake». Исполнители сняли музыкальный ролик, где показывают реалии домашнего карантина. По сюжету видео – холодильник выступает в роли телепорта для удаленной связи с друзьями. Именно этот атрибут быта сейчас называют самым посещаемым местом на самоизоляции.

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На своей странице в Инстаграм DILEMMA объявила челендж и предложила для всех, кто скучает дома, записывать под их трек «Скукота» видео и делиться ним в соцсетях с тегами #домаскучно #скукота.

«Несмотря на то, что в треке мы поем о том, как скучно дома, всё равно мы по-прежнему остаемся в своих квартирах. Многие, кстати, использовали карантин с пользой – кто-то явно научился чему-то новому, вот мы, к примеру, сами себе сняли клип! Каждый выступил не только в роли исполнителя, автора трека, но и оператором, стилистом. А я еще отвечал за монтаж и постановку», - делится фронтмен группы DILEMMA Евгений Jay Бардаченко.

Напомним, ранее DILEMMA выпустила альбом ремиксов и запустила Инста-рубрику позитивных новостей.

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