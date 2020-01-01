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Участники "The Hardkiss" назвали любимые фильмы и сериалы

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Музыканты опубликовали подборку сериалов и фильмов, просмотренных на карантине.
Участники "The Hardkiss" назвали любимые фильмы и сериалы
Участники "The Hardkiss" назвали любимые фильмы и сериалы
instagram.com/the_hardkiss

Музыканты из известной украинской рок-группы “The Hardkiss“ решили рассказать поклонникам, на какие сериалы и фильмы они “подсели“ во время карантина.

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Так, на официальной странице вокалистки коллектива Юлии Саниной появилась подборка, в которой каждый из участников “The Hardkiss“ назвал понравившиеся киноработы из всех просмотренных на карантине.

Топ фильмов и сериалов, просмотренных на карантине, по версии “The Hardkiss“:

  • Юля - сериал “Неортодоксальная”, сериал “Голливуд”, фильм “Маленькие женщины“.
  • Вал - сериал “Мессия”, фильм “Черная полоса”.
  • Клим - документальный мини-сериал “Пандемия: Как предотвратить распространение“, фильм “Дитя человеческое“, сериал “Тихий Океан“
  • Женя - документальный фильм “Приготовьтесь, будет громко“, сериал “Винил“.

Участники
Участники "The Hardkiss" назвали любимые фильмы и сериалы
Скриншот

Ранее Ivona составила рейтинг самых популярных сериалов в мире.

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Теги: The Hardkiss, сериалы, фильмы
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Источник: Ivona bigmir)net

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