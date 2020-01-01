Музыканты опубликовали подборку сериалов и фильмов, просмотренных на карантине.

Музыканты из известной украинской рок-группы “The Hardkiss“ решили рассказать поклонникам, на какие сериалы и фильмы они “подсели“ во время карантина.

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Так, на официальной странице вокалистки коллектива Юлии Саниной появилась подборка, в которой каждый из участников “The Hardkiss“ назвал понравившиеся киноработы из всех просмотренных на карантине.

Топ фильмов и сериалов, просмотренных на карантине, по версии “The Hardkiss“:

Юля - сериал “Неортодоксальная”, сериал “Голливуд”, фильм “Маленькие женщины“.

- сериал “Неортодоксальная”, сериал “Голливуд”, фильм “Маленькие женщины“. Вал - сериал “Мессия”, фильм “Черная полоса”.

- сериал “Мессия”, фильм “Черная полоса”. Клим - документальный мини-сериал “Пандемия: Как предотвратить распространение“, фильм “Дитя человеческое“, сериал “Тихий Океан“

- документальный мини-сериал “Пандемия: Как предотвратить распространение“, фильм “Дитя человеческое“, сериал “Тихий Океан“ Женя - документальный фильм “Приготовьтесь, будет громко“, сериал “Винил“.

Участники "The Hardkiss" назвали любимые фильмы и сериалы Скриншот

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