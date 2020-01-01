Слушай новый трек Alyona Alyona и KYIVSTONER о бодипозитиве и крепкой дружбе!

Alyona Alyona и KYIVSTONER выпустили совместный клип "Рятувальний круг" Скриншот из видео

Известный украинские рэп-исполнители Alyona Alyona и KYIVSTONER порадовали поклонников совместным хитом. Артисты выпустили видео на трек “Рятувальний круг“.

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Премьера клипа состоялась в понедельник, 11 мая, на официальном ютуб-канале певицы Alyona Alyona. Режиссером клипа выступила блогер Ульяна Станиславская. В ролике показана альтернативная реальность, где живут преимущественно люди с пышными формами, а худые подвергаются буллингу.

“Рятувальний круг - у мене і в Альберта він є, то міцна дружба, перевірена роками! Хотілося б, щоб кожен знайшов свій круг“, - написала Alyona Alyona в описании к видео.

Ранее сообщалось, что Alyona Alyona попала в ТОП-10 самых перспективных рэперок мира.

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