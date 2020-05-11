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Актриса Америка Феррера родила второго ребенка

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Звезда сериала "Дурнушка Бетти" во второй раз стала мамой.
Актриса Америка Феррера родила второго ребенка
Актриса Америка Феррера родила второго ребенка
instagram.com/americaferrera

Известная американская актриса, звезда фильмов “Джинсы-талисман“ и сериала “Дурнушка Бетти“ Америка Феррера во второй раз стала мамой. 4 мая 36-летняя артистка родила дочь Люсию Марисоль.

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О том, что Америка подарила своему мужу,  актеру Райану Пирсу Уильямсу еще одного ребенка, сообщила сама актриса на своей странице в Инстаграм в День матери. Феррера также опубликовала милый снимок, где она в своей руке держит крошечную ладошку новорожденной.

“🌟ЛЮСИЯ МАРИСОЛЬ УИЛЬЯМС🌟 появилась на свет 4 мая, чтобы обнять и поцеловать меня в День матери. Мама, папа и старший брат на седьмом небе от счастья от того, что приветствуют ее яркий свет в нашей семье 💫“, - написала знаменитость.

Актриса Америка Феррера родила второго ребенка
Актриса Америка Феррера родила второго ребенка
Скриншот

Ранее Олег Ляшко намекнул, что вскоре во второй раз станет отцом.

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Теги: америка феррера
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  11.05.2020, 17:38
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