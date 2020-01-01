Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бен Стиллер сообщил о смерти отца-актера Джерри Стиллер

Комментариев: 0
Джерри Стиллер умер в возрасте 92 лет.
Бен Стиллер сообщил о смерти отца-актера Джерри Стиллер
Бен Стиллер сообщил о смерти отца-актера Джерри Стиллер
Getty images

Читай также: “Иная близость“: Тина Кароль показала архивное фото покойного мужа

Голливудский актер Бен Стиллер сообщил фанам печальную новость. В понедельник, 11 мая, умер его 92-летний отец, актер и комик Джерри Стиллер. Об этом Бен написал в своем Twitter-аккаунте.

“Мне грустно говорить, что мой отец, Джерри Стиллер, скончался от естественных причин. Он был великим папой, дедушкой и самым преданным мужем Анны около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа“, - говорится в публикации.

Бен Стиллер сообщил о смерти отца-актера Джерри Стиллер
Бен Стиллер сообщил о смерти отца-актера Джерри Стиллер
Скриншот

Отметим, что Джерри Стиллер наиболее известный по роли Фрэнка Констанци в сериале “Сайнфелд“. Также вместе с сыном он снимался в фильмах “Образцовый самец“ и “Девушка моих кошмаров“.

Ранее сообщалось, что умер актер из сериала “Клиника“ Сэм Ллойд.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​

Поделись:
Теги: Бен Стиллер, Джерри Стиллер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь