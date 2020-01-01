Бен Стиллер сообщил о смерти отца-актера Джерри Стиллер
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Голливудский актер Бен Стиллер сообщил фанам печальную новость. В понедельник, 11 мая, умер его 92-летний отец, актер и комик Джерри Стиллер. Об этом Бен написал в своем Twitter-аккаунте.
“Мне грустно говорить, что мой отец, Джерри Стиллер, скончался от естественных причин. Он был великим папой, дедушкой и самым преданным мужем Анны около 62 лет. Его будет сильно не хватать. Люблю тебя, папа“, - говорится в публикации.
Отметим, что Джерри Стиллер наиболее известный по роли Фрэнка Констанци в сериале “Сайнфелд“. Также вместе с сыном он снимался в фильмах “Образцовый самец“ и “Девушка моих кошмаров“.
Ранее сообщалось, что умер актер из сериала “Клиника“ Сэм Ллойд.
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