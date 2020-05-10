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Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой

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Певицы уже успели помириться.
Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой
Оля Полякова рассказала о громком скандале с Лободой
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Украинская певица Оля Полякова призналась, что серьезно поскандалила со Светланой Лободой. Это произошло еще в 2013 году, вспомнила Оля во время игры «Правда или действие» с Андре Таном. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Поляковой, а также в ее Инстаграм.

Инцидент произошел во время церемонии награждения премией «Viva! Самые красивые» в 2013 году, где Ольга была ведущей.

Я объявляла Светлану Лободу. И у меня в тексте было написано: “Самая голосистая певица современности“. Ну что тут такого? - рассказала артистка.

После этого Лобода обиделась на слова коллеги, неправильно истолковав выражение и не на шутку разозлилась.

После концерта она разразилась тирадой и написала у себя на странице, что я “бешеная кобылица“. И мы начали ругаться с ней в интервью. Когда меня спрашивали о ней, об этом конфликте, я что-то шутила, а она конкретно какую-то пургу на меня гнала, - добавила Полякова.

Впрочем позже артистки помирились.

Недавно Андре Тан объяснил, почему ненавидит работать со звездами.

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Теги: Оля Полякова, Светлана Лобода, скандал
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  10.05.2020, 14:12
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гость
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