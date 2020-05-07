Игорь Ласточкин продает кубок "Танців з зірками" ради спасения жизни
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Победитель шоу “Танці з зіркми“ Игорь Ласточкин продает свой кубок, чтобы спасти жизнь больного мальчика. Шоумен в Инстаграм обратился к своим фанатам с просьбой помочь в лечении сына участника “Лиги смеха“ Александра Замши.
В марте капитан команды “Таа-та-та-та“ сообщил печальную новость – у его сына Мирона диагностировали лейкоз. Семья успела вылететь до начала карантина на лечение в Израиль, где находится и сейчас.
Ситуация сейчас такая: лечение проходит с положительной динамикой, но деньги закончились уже вчера... Поэтому я объявляю благотворительный аукцион, первым и единственным лотом которого является кубок “Танців з зірками“. Стартовая цена – 500 долларов. Торги состоятся в комментариях к этому посту, а все деньги мы отправим родителям Мирона, – сказал в своем видеообращении Игорь Ласточкин.
Мы армия - победа наш ориентир! В этой борьбе все средства хороши. Малыш Мирон нуждается в вашей поддержке!!! Репост не менее важен! ————————————- Реквизиты: Приват банк 🇺🇦 4149 6293 8875 4558 Замша Александр Моно банк 🇺🇦🇷🇺 5375 4141 0218 5328 Замша Екатерина ПАО СБЕРБАНК🇷🇺 5469 3800 2720 3560 Получатель: ОДНОПОЗОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ( Волонтер ) Моно банк 💵 5375 4188 0402 3752 Замша Екатерина PayPal alexrubin61@gmail.com ————————————— #миронужизньболезнибой #миронвесьмирстобой #мирошавыздоравливайхороший #миронзамшабудетздоров #mironmustbehealthy #mironzamshawillbehelthy #миронмымирперевернемнохворьпротивнуюубьем
Также семью Александра Замши публично поддержали создатели “Лиги смеха“ Андрей Чивурин и Наум Баруля, Сергей Сивохо, Юрий Ткач, Тарас Стадницкий, актер также придумал лот, в котором разыгрывает встречу с собой, Анастасия Оруджова, Андрей Бедняков и много других.
Недавно в Сети показали, как Меган Маркл читает сказку сыну-имениннику.
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