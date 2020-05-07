Игорь Ласточкин продает кубок "Танців з зірками" ради спасения жизни

Артист проводит благотворительный аукцион.

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Победитель шоу “Танці з зіркми“ Игорь Ласточкин продает свой кубок, чтобы спасти жизнь больного мальчика. Шоумен в Инстаграм обратился к своим фанатам с просьбой помочь в лечении сына участника “Лиги смеха“ Александра Замши.

В марте капитан команды “Таа-та-та-та“ сообщил печальную новость – у его сына Мирона диагностировали лейкоз. Семья успела вылететь до начала карантина на лечение в Израиль, где находится и сейчас.

Ситуация сейчас такая: лечение проходит с положительной динамикой, но деньги закончились уже вчера... Поэтому я объявляю благотворительный аукцион, первым и единственным лотом которого является кубок “Танців з зірками“. Стартовая цена – 500 долларов. Торги состоятся в комментариях к этому посту, а все деньги мы отправим родителям Мирона, – сказал в своем видеообращении Игорь Ласточкин.

Также семью Александра Замши публично поддержали создатели “Лиги смеха“ Андрей Чивурин и Наум Баруля, Сергей Сивохо, Юрий Ткач, Тарас Стадницкий, актер также придумал лот, в котором разыгрывает встречу с собой, Анастасия Оруджова, Андрей Бедняков и много других.

Недавно в Сети показали, как Меган Маркл читает сказку сыну-имениннику.

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