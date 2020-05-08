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Андре Тан объяснил, почему ненавидит работать со звездами

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Модельер рассказал, у кого из его знаменитостей самый неприятный характер.
Андре Тан объяснил, почему ненавидит работать со звездами
Андре Тан объяснил, почему ненавидит работать со звездами
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В Инста-шоу Оли Поляковой “Правда или действие“ дизайнер Андре Тан удивил Сеть признанием про конфликты со звездами, которым он шил наряды. По словам модельера, наименее приятным оказалось его сотрудничество с Натальей Могилевской и Таисией Повалий.

В беседе с Поляковой, Андре Тан рассказал, почему не любит работать со знаменитыми людьми.

Я ненавижу работать со звездами, потому что это неблагодарное дело. Во-первых, они жмут деньги. Во-вторых, они сами не знают, чего хотят. В-третьих, они начинают тебе указывать. Ну я же вам не рассказываю:“ Оля, Мурку спой мне, пожалуйста“. Ты пришла к Андре Тану, или я пришел к Оле Поляковой? - возмутился он.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сдали друг другу всё!!! 😂 Сделали подтяжку лица, шляпку из сметаны и столько всего наговорили...! @andre_tan_official рассказал, за что его били в детстве, у кого из звезд самый противный характер, а я - про свой давний конфликт со Светой Лободой 🤫 Почему «поїла і не видно» - главный тренд этого сезона? Ответы в видео! 👑 Кстати, вы знали, что у нас с Андре есть коллаборация - прекрасный мерч «Королева Ночи»? Его можно купить на сайте @atan.ua.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Тан объяснил, почему не любит работать с Натальей Могилевской.

С одной стороны, я благодарен Наташе Могилевской, потому что она полностью купила мою самую первую коллекцию, когда меня вообще еще никто не знал. Это было на конкурсе молодых дизайнеров. Но потом, когда я уже переехал в Киев и начал с ней работать, она конечно мне вынесла весь мозг. Я к ней домой приходил, много ей всего делал. Но когда-мы что-то шили... она считает, что она - лучший дизайнер нашей страны, - добавил модельер.

Недавно Оля Полякова рассказала, как в школьные годы попалась на воровстве.

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Теги: Андре Тан, модельер, шоу-биз
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