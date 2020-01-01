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Виталий Козловский рассказал о сексе втроем

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Певец также прокомментировал слухи о своей ориентации.
Виталий Козловский рассказал о сексе втроем
Виталий Козловский рассказал о сексе втроем
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Певец Виталий Козловский, который впервые прокомментировал отношения с Юлией Бакуменко, в прямом эфире в Инстаграм программы “Зірковий шлях“ ответил на интимные вопросы о своей личной жизни.

Так, во время прямого эфира одна из поклонниц спросила Козловского: “Был ли у вас секс втроем?“ На что Виталий ответил строчкой известной песни:

“Там, де двоє – там весілля. А де троє – перші ягоди журби“. Из песни слов не выкинешь, поэтому такого “ля труа“ у меня не было. А вот в творческой жизни “ля труа“ возможно. Например, когда с кем-то записываешь песню

Когда речь зашла о его ориентации, о которой тоже предостаточно слухов и разговоров, артист ответил неоднозначно.

Если люди интересуются, значит, их это волнует. Мне все равно: говорят они об этом или нет, - признался певец.

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Теги: Виталий Козловский, певец
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