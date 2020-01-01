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Знакомство с родителями: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити "Холостяк-10"?

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10 выпуск романтического реалити "Холостяк-10" в эфире сегодня, 8 мая в 19:00, на СТБ.

Знакомство с родителями: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити
Знакомство с родителями: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити "Холостяк-10"?
пресс-служба

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10 выпуск романтического реалити СТБ «Холостяк-10», который выйдет уже сегодня, 8 мая в 19:00, ознаменуется важным событием – знакомством главного героя с семьями четырёх девушек. С кем Макс найдет общий язык? Что нового он узнает о Кристине, Даше, Дане и Вике благодаря их родителям? И какие скелеты в шкафу скрывают участницы? Подробности в анонсе.

После тайной встречи с мамами всех девушек Холостяк посетит дом каждой. Первое знакомство произойдет с семьей Даши в Кривом Роге, откуда она родом. Для участницы очень важно мнение ее родных.

Папа не знакомился еще ни с одним женихом. Для меня родители – это авторитет. Если бы они сказали, что Макс им не нравится, я бы расстроилась, – признается Даша. 

Знакомство с родителями: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити
Знакомство с родителями: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити "Холостяк-10"?
пресс-служба

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Однако перед самим знакомством Максу и участнице предстоит сдать ее отцу экзамен… Каким же он будет?

Знакомство с семьей Вики пройдет в ее родном городе – Полтаве.

Есть легкое волнение, но оно приятное. Я дождалась этого момента! – скажет девушка.

Знакомство с родителями: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити
Знакомство с родителями: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити "Холостяк-10"?
пресс-служба

Родители участницы поделятся с Максом историями из прошлого дочери. Некоторые из них удивят Холостяка. Какие же скелеты в шкафу Вики всплывут во время общения?

Не менее волнительной станет для Макса встреча с родными Кристины, ведь девушка неоднократно говорила о том, насколько для нее важна семья.

Внутри тревожность и переживание, – поделится участница.

Мама девушки предложит паре сыграть в игру, которая поможет понять, насколько хорошо Макс с Кристиной знают друг друга. Какой результат они получат – узнайте совсем скоро!

Знакомство с родителями: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити
Знакомство с родителями: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити "Холостяк-10"?
пресс-служба

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Еще одно знакомство – с родителями Даны. Отец девушки задаст Холостяку прямые вопросы, один из которых касается эротической поэзии его дочери. Какое отношение у семьи участницы к ее откровенным стихам? И сможет ли Макс найти общий язык с родными Даны? Кроме того, в разговоре с Максом девушка решит поднять тему, которая ее гложет всю последнюю неделю.

А в 22:00 не пропустите онлайн пост-шоу с Григорием Решетником на официальной страничке проекта в Instagram. Гостями прямого эфира станут директор творческой студии СТБ, создающей романтическое реалити «Холостяк», Анна Калина, а также эксперт и ведущий психологического реалити «Супермама» Дмитрий Карпачев.

Знакомство с родителями: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити
Знакомство с родителями: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити "Холостяк-10"?
пресс-служба

Ранее мы писали, что участница “Холостяка“ показала фото до пластики.

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Теги: реалити, холостяк
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Источник: IVONА bigmir)net

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