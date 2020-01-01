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Birthday главного хитмейкера страны: празднуй вместе с М1 день рождения Потапа!

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Ты его узнаешь “полюбэ”, а песни его авторства — тем более!
Birthday главного хитмейкера страны: празднуй вместе с М1 день рождения Потапа!
Birthday главного хитмейкера страны: празднуй вместе с М1 день рождения Потапа!
пресс-служба

Продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, основатель продюсерского центра “MOZGI Entertainment”. Омайгад, это всё о Потапе! Мы уже немного привыкли к тому, что имя Алексея Потапенко является “знаком качества”. Его идеи, треки, музыкальные проекты, даже история любви вызывают искренний восторг!

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8 мая телеканал М1 решил отмечать Всемирный день Потапа во всех его невероятных проявлениях! Давай вместе? В течение всего дня лови в эфире М1 клипы группы MOZGI и ПТП! А вечером, в 20:30, приглашаем тебя на бомбический “мозговский” live на main stage прошлогоднего “Atlas Weekend”! Поэтому готовься сам (и готовь соседей!) к безумным танцам!

День рождения Потапа на М1:

  • 8 мая (в течение дня) - все клипы MOZGI и ПТП
  • 8 мая, 20:30 - live MOZGI на “Atlas Weekend”

Напомним, что 4 мая день рождения отметила супруга Потапа Настя Каменских.

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Теги: Потап
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Источник: Ivona bigmir)net

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