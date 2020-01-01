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"YUNA 2020": Церемония состоится 14 сентября

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"YUNA 2020": Церемония состоится 14 сентября
"YUNA 2020": Церемония состоится 14 сентября
пресс-служба

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Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA объявил новую дату проведения 9-ой церемонии YUNA 2020 – 14 сентября 2020 года. Согласно решению учредителя премии Захура Мохаммада и соучредителя и по совместительству генерального продюсера YUNA Павла Шилько, церемония YUNA 2020 состоится, несмотря на все сложности и обстоятельства.

“Еще в марте с введением общенационального карантина у всей команды оргкомитета премии не было никаких сомнений в том, что церемония YUNA состоится! Будет это в марте, мае или сентябре – не столь принципиальный вопрос, – прокомментировал Павел Шилько. – Главное то, что премия пройдет тогда, когда это будет безопасным для зрителей, артистов и команды премии. Знаем и верим: YUNA must go on!“

По словам организаторов, объявленный ранее перечень артистов, которые выступят на церемонии YUNA 2020, остается актуальным, а приобретенные билеты на церемонию являются действительными.

"YUNA 2020": Церемония состоится 14 сентября
пресс-служба

На грандиозном гала-концерте 14 сентября зрителей ожидают музыкальные номера от MONATIK, MELOVIN, MARUV, группы  BEZ ОБМЕЖЕНЬ, Артема Пивоварова и дуэта Alina Pash & KRUTЬ. Организаторы интригуют и говорят, что ближе к событию объявят ряд не менее громких имен. Ведущим премии станет шоумен Владимир Остапчук, который готовит прожарку звезд на церемонии.

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Напомним, премия должна была состояться 24 марта, однако с введением в Украине карантина, организаторы Национальной музыкальной премии YUNA приняли решение о переносе даты церемонии на 26 мая, а затем – на 14 сентября.

Список всех номинантов на музыкальную премию YUNA-2020 можно посмотреть здесь.

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Теги: YUNA 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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