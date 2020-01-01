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"Папаньки-2": цифры и факты о новом сезоне сериала

Спецтема: ТВ и телешоу
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Смотрите премьеру “Папаньки-2” уже 11 мая!
"Папаньки-2": цифры и факты о новом сезоне сериала
"Папаньки-2": цифры и факты о новом сезоне сериала
пресс-служба

11 мая в 20:15 в эфире телеканала СТБ состоится премьера комедийного сериала “Папаньки-2” от “Дизель Студио”. Зрители увидят долгожданное продолжение истории о приключениях четверых друзей-отцов, которые живут в одном дворе столичной многоэтажки. Мы собрали самые интересные факты и цифры о премьере.

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    Съемки второго сезона “Папанек” длились три с половиной месяца - 65 смен по 12 часов! За это время снимали на природе, во дворах спальных районов столицы, на узнаваемых киевских улицах, детских площадках.
  • Все герои будут “жить” в тех же специально построенных квартирах. Также у семьи Егора по-прежнему есть загородный дом.

Крутоголов с детьми
Крутоголов с детьми
пресс-служба

  • Во втором сезоне будет также 16 серий, которые будут выходить на СТБ с понедельника по четверг в 20:15.
  • Во новом сезоне “Папанек” снялись 175 актеров.
  • В “Папаньках-2” усилили актерский состав. Главных героев так же играют Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, Андрей Фединчик, Лилия Ребрик, Ольга Арутюнян. Полноценно в этом сезоне снялась и сериальная жена Сморигина - актриса Ольга Атанасова.

Семья Жени
Семья Жени
пресс-служба

  • Появятся и новые персонажи. Виталина Библив предстанет в роли главы ОСББ по кличке «Сом», а жена Андрея Фединчика – актриса Наталка Денисенко - станет для него возлюбленной и в сериале.

Фединчик и Денисенко в Папаньках-2
Фединчик и Денисенко в Папаньках-2
пресс-служба

  • Во втором сезоне они станут не единственной семейной парой. В “Папанках-2” Лилия Ребрик снималась вместе с мужем – хореографом Андреем Диким. Кстати, в первом сезоне дебютировала в кино и старшая дочь семейства – Диана.

Лилия Ребрик с семьей
Лилия Ребрик с семьей
Instagram

Арутюнян с дочкой Евой
Арутюнян с дочкой Евой
Instagram

  • Над вторым сезоном работала обновленная съемочная группа: режиссер-постановщик – Максим Бернадский, второй режиссер – Татьяна Педченко, оператор-постановщик – Максим Баев и художник-постановщик – Андрей Гречишкин. А вот руководитель проекта неизменен - Наталья Каптан. Продолжили работу над сериалом авторы – Андрей Трубников и Денис Алистратов.

Смотрите премьеру “Папаньки-2” уже 11 мая в 20:15 на СТБ!

Напомним, ранее Лилия Ребрик похвасталась соблазнительной фигурой в пижаме.

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Теги: Папаньки-2
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Источник: Ivona bigmir)net

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