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Финалисты "Нацотбора 2020" TVORCHI выпустили клип на трек "Мова тіла"

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Смотри новую видеоработу дуэта TVORCHI - "Мова тіла"!
Финалисты "Нацотбора 2020" TVORCHI выпустили клип на трек "Мова тіла"
Финалисты "Нацотбора 2020" TVORCHI выпустили клип на трек "Мова тіла"
instagram.com/tvorchi_official

Украинская электронная группа из Тернополя TVORCHI, которая выиграла второй полуфинал нацотбора на “Евровидение 2020“, порадовала поклонников новым клипом. Дуэт выпустил видео на украиноязычную песню “Мова тіла“.

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Премьера нового хита саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни состоялась в четверг, 7 мая, на официальном ютуб-канале TVORCHI. Съемки клипа прошли еще осенью 2019 года. А режиссером ролика “Мова тіла“ выступил Андрей Лагутин.

“Це відео – “весна здорової людини“, до якої ми звикли: світла, яскрава, наповнена сонцем і коханням. Її тепер так бракує, і саме тому просто зараз – ідеальний момент, щоб “Мова тіла“ стала для вас справжнім трампліном весняних емоцій“, - говорится в описании к новой видеоработе.

Ранее музыкальный продюсер Нацотбора 2020 прокомментировал скандал с группой TVORCHI.

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Теги: TVORCHI
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Источник: Ivona bigmir)net

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