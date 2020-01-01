Финалисты "Нацотбора 2020" TVORCHI выпустили клип на трек "Мова тіла"

Украинская электронная группа из Тернополя TVORCHI, которая выиграла второй полуфинал нацотбора на “Евровидение 2020“, порадовала поклонников новым клипом. Дуэт выпустил видео на украиноязычную песню “Мова тіла“.

Читай также: Queen и Адам Ламберт выпустили ролик, в котором показали безлюдный Киев

Премьера нового хита саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста Джеффри Кенни состоялась в четверг, 7 мая, на официальном ютуб-канале TVORCHI. Съемки клипа прошли еще осенью 2019 года. А режиссером ролика “Мова тіла“ выступил Андрей Лагутин.

“Це відео – “весна здорової людини“, до якої ми звикли: світла, яскрава, наповнена сонцем і коханням. Її тепер так бракує, і саме тому просто зараз – ідеальний момент, щоб “Мова тіла“ стала для вас справжнім трампліном весняних емоцій“, - говорится в описании к новой видеоработе.