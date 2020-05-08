"Холостяк 10": Кто покинул проект в десятом выпуске

Не пропусти знакомство Макса с мамами участниц.

"Холостяк 10": Где и когда смотреть десятый выпуск instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 8 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ вышел десятый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

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В предыдущем выпуске главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк на церемонии роз попрощался с Алиной. А борьбу за сердце Холостяка на этой неделе продолжат четыре конкурсантки.

Участницы "Холостяка 10" instagram.com/holostyakstb

В новом выпуске Холостяк тайно от участниц поужинал с их мамами в ресторанном комплексе “Подкова“ под Киевом. Макс одарил всех женщин цветами и попробовал отгадать, где же чья мама.

Чтобы узнать секреты Даши, Вики, Кристины и Даны мужчина предложит каждой маме поговорить тет-а-тет, чтобы они рассказали побольше о дочерях.

"Холостяк 10" - десятый выпуск Скриншот

На следующий день Макс отправился в гости к Даше. Сначала Холостяк учил девушку водить машину. Позже к ним присоединился отец участницы. Мужчины нашли общий язык, ведь отец Даши окончил один курс летного училища. Отметим, что Даша представила Макса, как своего жениха.

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Дома девушка познакомила Холостяка со своими братьями-близнецами. Они устроили Максу испытание на турнике. Главному герою шоу понравилась душевная атмосфера в доме Даши. Однако он узнал о детской обиде участницы. Оказывается, родители в детстве отправили ее в спортивный интернат, а сами посвятили себя младшим братьям.

"Холостяк 10" - десятый выпуск Скриншот

Далее Макс отправился в Полтаву к Вике. Девушка решила устроить Холостяку экскурсию, но оказалось, что она совсем не знает историю своего города. Поэтому мужчина решил взять инициативу в свои руки и позвал участницу танцевать кезомбу в танцевальную студию.

С родителями Вики Холостяк встретился в ресторане украинской кухни. Отец девушки Юрий приготовил розу, чтобы Холостяк вручил дочери в этот вечер. Сначала Макс растерялся, но позже решил отдать цветок маме Вики.

"Холостяк 10" - десятый выпуск Скриншот

А вот родители Даны опоздали на встречу, поэтому Холостяк решил в это время устроит девушке фотосессию. Позже пара провела вечер в итальянском ресторане вместе с родителями Даны. А далее конкурсантка позвала Макса домой и показала ему детские фотографии и гербарии.

"Холостяк 10" - десятый выпуск Скриншот

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Перед знакомством с мамой и отчимом Кристины Макс отвел девушку в в детский город профессий, где они весело провели время. А вот сам вечер с родственниками участницы начался как-то неловко. Чтобы изменить ситуацию мама Кристины предложила конкурсы, результаты которых показали, что Холостяк знает Кристину намного лучше, чем она его.

"Холостяк 10" - десятый выпуск Скриншот

За шаг до знакомства с родителями Макс проект покинула Кристина. Она не получила цветок на церемонии роз.

"Холостяк 10": Кто покинул проект в десятом выпуске пресс-служба

Смотрите десятый выпуск “Холостяка“ от 8.05.2020:

Как прошел девятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

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