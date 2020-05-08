Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Холостяк 10": Кто покинул проект в десятом выпуске

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 0
Не пропусти знакомство Макса с мамами участниц.
"Холостяк 10": Где и когда смотреть десятый выпуск
"Холостяк 10": Где и когда смотреть десятый выпуск
instagram.com/holostyakstb

В пятницу, 8 мая в 19:00 в эфире телеканала СТБ вышел десятый выпуск юбилейного десятого сезона романтического шоу “Холостяк“.

Читай также: Главный герой реалити “Холостяк-10“ Макс: “Любовь – это как свободное падение“

В предыдущем выпуске главный герой, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк на церемонии роз попрощался с Алиной. А борьбу за сердце Холостяка на этой неделе продолжат четыре конкурсантки.

Участницы
Участницы "Холостяка 10"
instagram.com/holostyakstb

В новом выпуске Холостяк тайно от участниц поужинал с их мамами в ресторанном комплексе “Подкова“ под Киевом. Макс одарил всех женщин цветами и попробовал отгадать, где же чья мама.

Чтобы узнать секреты Даши, Вики, Кристины и Даны мужчина предложит каждой маме поговорить тет-а-тет, чтобы они рассказали побольше о дочерях.

"Холостяк 10" - десятый выпуск
Скриншот

На следующий день Макс отправился в гости к Даше. Сначала Холостяк учил девушку водить машину. Позже к ним присоединился отец участницы. Мужчины нашли общий язык, ведь отец Даши окончил один курс летного училища. Отметим, что Даша представила Макса, как своего жениха.

Читай также: Знакомство с родителями: какие скелеты в шкафу скрывают участницы реалити “Холостяк-10“?

Дома девушка познакомила Холостяка со своими братьями-близнецами. Они устроили Максу испытание на турнике. Главному герою шоу понравилась душевная атмосфера в доме Даши. Однако он узнал о детской обиде участницы. Оказывается, родители в детстве отправили ее в спортивный интернат, а сами посвятили себя младшим братьям. 

"Холостяк 10" - десятый выпуск
Скриншот

Далее Макс отправился в Полтаву к Вике. Девушка решила устроить Холостяку экскурсию, но оказалось, что она совсем не знает историю своего города. Поэтому мужчина решил взять инициативу в свои руки и позвал участницу танцевать кезомбу в танцевальную студию.

С родителями Вики Холостяк встретился в ресторане украинской кухни. Отец девушки Юрий приготовил розу, чтобы Холостяк вручил дочери в этот вечер. Сначала Макс растерялся, но позже решил отдать цветок маме Вики.

"Холостяк 10" - десятый выпуск
Скриншот

А вот родители Даны опоздали на встречу, поэтому Холостяк решил в это время устроит девушке фотосессию. Позже пара провела вечер в итальянском ресторане вместе с родителями Даны. А далее конкурсантка позвала Макса домой и показала ему детские фотографии и гербарии.

"Холостяк 10" - десятый выпуск
Скриншот

Читай также: Участница “Холостяка-10“ Даша поразила изменениями во внешности - архивные фото

Перед знакомством с мамой и отчимом Кристины Макс отвел девушку в в детский город профессий, где они весело провели время. А вот сам вечер с родственниками участницы начался как-то неловко. Чтобы изменить ситуацию мама Кристины предложила конкурсы, результаты которых показали, что Холостяк знает Кристину намного лучше, чем она его.

"Холостяк 10" - десятый выпуск
Скриншот

За шаг до знакомства с родителями Макс проект покинула Кристина. Она не получила цветок на церемонии роз.

"Холостяк 10": Кто покинул проект в десятом выпуске
пресс-служба

Смотрите десятый выпуск “Холостяка“ от 8.05.2020:

Как прошел девятый выпуск “Холостяка-10“ можно посмотреть здесь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Холостяк 10, все выпуски холостяка 10, все выпуски холостяка 2020, Холостяк 2020, смотреть онлайн Холостяк
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь