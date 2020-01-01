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Alyosha впервые призналась, что едва не стала жертвой изнасилования

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Украинская певица раскрыла шокирующий факт из своей юности.
Alyosha впервые призналась, что едва не стала жертвой изнасилования
Alyosha впервые призналась, что едва не стала жертвой изнасилования
instagram.com/alyoshasinger

Певицу Alyosha чуть не изнасиловали, об этом она эксклюзивно сообщила в программе “Зірковий шлях“ на канале “Украина“.

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Alyosha рассказала шокирующий факт из своей юности. Так, в 13 лет певица едва не стала жертвой сексуального насилия. Тогда старший парень напал на девушку и едва ее не изнасиловал в подъезде обычной многоэтажки.

“Уже думала, что я попалась, как заложник ситуации“, - говорит Alyosha.

Артистка признается: в тот момент ее спасла отчаянность.

“Преодолела свой страх и начала очень громко кричать, и когда открылись двери на каком-то верхнем этаже, и этот парень услышал, он испугался и побежал вниз. Я побежала наверх, на самый высокой этаж, звонила во все двери. И как только первые двери открылись, я сама забежала в квартиру и начала закрывать все замки, которые там есть. Это довольно страшно, особенно для девушки“, - говорит Alyosha.

Это был знакомый парень или абсолютно посторонний человек, звезда не уточнила. Правда, предостерегает всех девушек и женщин быть осторожными и не бояться действовать несмотря на страх.

Напомним, ранее Alyosha рассказала о третьей беременности.

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Теги: Alyosha, сексуальное насилие
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Источник: Ivona bigmir)net

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