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Брачный контракт и смена фамилии: Добрынин и Квиткова рассказали о свадьбе

Спецтема: ТВ и телешоу
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Влюбленные рассказали, подпишет ли пара брачный контракт и сменит ли фамилию Даша.

Брачный контракт и смена фамилии: Добрынин и Квиткова поделились секретами
Брачный контракт и смена фамилии: Добрынин и Квиткова поделились секретами
пресс-служба

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За развитием отношений этой звездной пары следит вся страна! Главный герой 9 сезона романтического реалити «Холостяк» Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова остались вместе после проекта, а вскоре мужчина сделал предложение возлюбленной. Пока Никита и Даша готовятся к торжественному моменту, в проекте «Неймовірна правда про зірок» на СТБ они раскрыли некоторые подробности предстоящих перемен…

Так, селебрити ответили на ряд вопросов друг о друге, а кроме того рассказали, сменит ли Даша фамилию после свадьбы, планируют ли они заключать брачный договор и кто в их семье главный.

Брачный контракт и смена фамилии: Добрынин и Квиткова поделились секретами
Брачный контракт и смена фамилии: Добрынин и Квиткова поделились секретами
пресс-служба

1. Какую фамилию Даша возьмет после свадьбы?

Даша: Я возьму фамилию Никиты – по паспорту он Вакулович, поэтому я возьму ее.

Никита: Даша возьмет мою фамилию. Она первая подняла этот вопрос, можно считать это ее инициативой.

Брачный контракт и смена фамилии: Добрынин и Квиткова поделились секретами
Брачный контракт и смена фамилии: Добрынин и Квиткова поделились секретами
пресс-служба

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2. Будете ли вы заключать брачный договор?

Даша: Мы разговаривали о брачном договоре и пришли к единому мнению, что он нам не нужен.

Никита: Есть любовь, есть доверие и нечего расписывать.

Брачный контракт и смена фамилии: Добрынин и Квиткова поделились секретами
Брачный контракт и смена фамилии: Добрынин и Квиткова поделились секретами
пресс-служба

3. Кто главный в семье?

Даша: Никита.

Никита: В нашей семье главный я. Но недавно мы завели кота и у меня появились сомнения (улыбается).

Смотрите полную версию ответов Никиты и Даши в минувшем выпуске «Неймовірна правда про зірок».

Ранее мы писали, что Квиткова и Добрынин поженятся в мае 2020.

 

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин, свадьба, холостяк
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Источник: IVONА bigmir)net

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