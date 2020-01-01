Теперь официально: Самойлова подала заявление на развод с Джиганом

Стало известно, когда жена Джигана подала в суд документы на развод.

В конце марта жена известного рэп-исполнителя Джигана, модель Оксана Самойлова сообщила в Инстаграм, что собирается подать на развод после 10 лет брака. Заявление девушки шокировало фанов, ведь всего полтора месяца назад у супругов родился долгожданный сын Давид. Кроме того, у Джигана и Оксаны есть три дочери: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 3-летняя Майя.

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А на днях в Сети появилось подтверждение того, что Самойлова все таки отнесла документы в суд на развод с мужем. На сайте Мосгорсуда говорится, что Оксана подала заявление 20 апреля. В графе “Ответчик“ указано настоящее имя Джигана - Устименко Д. А. В категории дела значится “Иные, возникающие из семейных отношений“

Самойлова подала заявление на развод с Джиганом Скриншот

Ранее Владимир Остапчук раскрыл все детали развода.

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