Зрители отметили, что трек им очень зашел .

"Ребята, это пушка": В Сети похвалили клип на песню Никитюк и PZF о карантине пресс-служба

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Сегодня, 4 мая, состоялась презентация клипа украинской группы PATSYKI Z FRANEKA (PZF) Stay At Home, которую музыканты исполняют вместе с популярной телеведущей Лесей Никитюк. Видео появилось на Youtube. Песня уже успела стать популярной, а на днях прозвучала на благотворительном он-лайн концерте на канале 1+1.

Приятно, что люди так легко подхватили этот сингл, – говорит Леся Никитюк. – Ведь в песне все базовые фразы – на английском языке: I stay at home, I do, Morning exercises... Трек стал гимном карантина. Все начали под него убирать в доме и выкладывать видео в Tik Tok. Подключайтесь и вы к этому челленджу. Мы не дадим вам набрать лишний вес во время карантина.

"Ребята, это пушка": В Сети похвалили клип на песню Никитюк и PZF о карантине пресс-служба

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Клип был снят за два часа в старом здании на фоне черной стены в центре Киева. Видео без декораций и света. Снятое на смартфон, согласно лейтмотиву сегодняшнего дня. Основными цветами видео являются черный, белый и красный.

У каждого из нас сегодня день, ночь и тревога – белый, черный и красный, – рассказывает фронтмен PZF Назар Худин Новому каналу. – Три базовых цвета, как метафоры настоящего человека, который так или иначе столкнулся с пандемией коронавируса в мире.

Ведущая говорит, что на такую видеоработу их вдохновили украинцы, которые сейчас сидят по домам. И активно проводят время с семьями, делают зарядку, убирают в доме, изучают английский.

Также PZF и Леся Никитюк запустили челлендж #staytohavetomorrow в социальных сетях, который уже поддержали блогеры, музыканты и селебритиз.

Stay at home – такая позиция должна быть у каждого сознательного гражданина нашей страны, – говорит Леся. – Как бы нам всем не было трудно и грустно. Украинцам надо держаться и не сдаваться!

В Сети уже активно комментируют видео - большинство отзывов позитивные. Так, пользователи Сети отметили, что “песня зашла“, а клип на трек - превзошел все ожидания:

Ребята, это просто пушка, - написали в Сети.

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