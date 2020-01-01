Горячая вечеринка: М1 приглашает вместе отметить день рождения NK | Насти Каменских

Присоединяйся к пати в честь одной из самых трендовых исполнительниц украинского шоубиза!

Певица NK | Настя Каменских - не просто красавица, но и невероятный мотиватор и вдохновительница. Она успевает давать жару в музыкальной индустрии, завоёвывать награды, стирать границы для украинской музыки в мире, при этом не забывая о личном и спорте. Каждый трек артистки становится хитом не только в Украине, но и за её пределами. Что там говорить: её испаноязычная композиция “Peligroso” попала в мировой чарт ТОП-25 лучших синглов по версии “Billboard”, а клип на трек “Elefante” был сначала представлен именно в Латинской Америке!

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М1 устраивает горячую телевечеринку в честь Певицы года по версии “M1 Music Awards. Пять”! 4 мая в течение дня смотри все клипы именинницы, а вечером в 20:30 - не пропусти телеверсию её фантастического выступления на фестивале “Чорноморські Ігри”!

День рождения NK | Насти Каменских на М1:

4 мая (в течение дня) - все клипы

4 мая, 20:30 - NK на “Чорноморських Іграх”

Ранее мы писали о том, как Потап поздравил Настю Каменских с днем рождения.

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