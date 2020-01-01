День рождения Насти Каменских: ТОП-5 самых горячих клипов певицы

4 мая NK отмечает 33-й день рождения.

Сегодня, 4 мая, одна из самых популярных певиц Украины отмечает день рождения. Насте Каменских (NK) исполняется 33 года. Будущая артистка родилась в 1987 году в семье директора и певицы Национального академического народного хора имени Г. Веревки. Каменских окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Кроме того, Настя восемь лет занималась балетом.

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В 2004 году певица выиграла фестиваль “Черноморские игры“. А уже спустя два года она стала участницей популярного дуэта “Потап и Настя Каменских“. Коллектив просуществовал 11 лет. А с 2017 года Настя начала сольную карьеру под псевдонимом “NK“.

Сейчас именинница известна не только в Украине, но и в странах Латинской Америки. Кроме того, Каменских является судьей “Х-Фактора“, тренером “Голоса страны 10“. Также она ведет NKblog, озвучивает фильмы и занимается брендом спортивной одежды NKsport.

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23 мая 2019 года артистка вышла замуж за рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потап), с которым ранее пела в дуэте.

В честь дня рождения Насти Каменских Ivona предлагает вспомнить самые откровенные клипы исполнительницы.

NK | Настя Каменских - Пoпа Как У Ким

NK| Настя Каменских - Elefante

NK | Настя Каменских - Обіцяю

NK feat DE LA GHETTO - Peligroso Remix

NK | Настя Каменских - Тримай

Напомним, что на днях Потап и Настя отпраздновали день рождения дуэта.

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