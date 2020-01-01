Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

День рождения Насти Каменских: ТОП-5 самых горячих клипов певицы

Комментариев: 0
4 мая NK отмечает 33-й день рождения.
День рождения Насти Каменских: ТОП-5 самых горячих клипов певицы
День рождения Насти Каменских: ТОП-5 самых горячих клипов певицы
instagram.com/kamenskux

Сегодня, 4 мая, одна из самых популярных певиц Украины отмечает день рождения. Насте Каменских (NK) исполняется 33 года.  Будущая артистка родилась в 1987 году в семье директора и певицы Национального академического народного хора имени Г. Веревки. Каменских окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Кроме того, Настя восемь лет занималась балетом.

Читай также: Настя Каменских рассказала, как поддерживает красоту в домашних условиях

В 2004 году певица выиграла фестиваль “Черноморские игры“. А уже спустя два года она стала участницей популярного дуэта “Потап и Настя Каменских“. Коллектив просуществовал 11 лет. А с 2017 года Настя начала сольную карьеру под псевдонимом “NK“.

Сейчас именинница известна не только в Украине, но и в странах Латинской Америки. Кроме того, Каменских является судьей “Х-Фактора“, тренером “Голоса страны 10“. Также она ведет NKblog, озвучивает фильмы и занимается  брендом спортивной одежды NKsport.

Читай также: Сбросила белье под песню Джо Кокера: Каменских записала эффектное видео

23 мая 2019 года артистка вышла замуж за рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потап), с которым ранее пела в дуэте.

В честь дня рождения Насти Каменских Ivona предлагает вспомнить самые откровенные клипы исполнительницы.

NK | Настя Каменских - Пoпа Как У Ким

NK| Настя Каменских - Elefante

NK | Настя Каменских - Обіцяю

NK feat DE LA GHETTO - Peligroso Remix

NK | Настя Каменских - Тримай

Напомним, что на днях Потап и Настя отпраздновали день рождения дуэта.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Настя Каменских
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь