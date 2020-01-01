Эмили Ратаковски устроила свадьбу для своего пса: фото

Снимками с праздника на карантине модель поделилась в Инстаграм.

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Американская модель Эмили Ратаковски на карантине устроила эффектную свадьбу для своей собаки. Невестой звездного питомца стала соседка корги по кличке Хеппи. Фотографиями с церемонии Ратаковски поделилась в своем Инстаграм.

Мы вместе сидим на карантине, так почему бы и не женить наших детей - ведь они так любят друг друга. Приветствую вас, Коломбо и Хеппи, - написала Эмили в посте.

На снимке запечатлены Эмили с ее мужем Себастьяном, собаки Коломбо и Хеппи, а также владельцы собачки, писатель и актер Джош Островский и его любимая Кейтлин Кинг.

Недавно британская модель Деми Роуз снялась в эротическом белье около холодильника.

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