Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Эмили Ратаковски устроила свадьбу для своего пса: фото

Комментариев: 0
Снимками с праздника на карантине модель поделилась в Инстаграм.
Эмили Ратаковски устроила свадьбу для своего пса
Эмили Ратаковски устроила свадьбу для своего пса
Instagram

Читай также: Настя Каменских рассказала, как поддерживает красоту в домашних условиях

Американская модель Эмили Ратаковски на карантине устроила эффектную свадьбу для своей собаки. Невестой звездного питомца стала соседка корги по кличке Хеппи. Фотографиями с церемонии Ратаковски поделилась в своем Инстаграм.

Мы вместе сидим на карантине, так почему бы и не женить наших детей - ведь они так любят друг друга. Приветствую вас, Коломбо и Хеппи, - написала Эмили в посте.

На снимке запечатлены Эмили с ее мужем Себастьяном, собаки Коломбо и Хеппи, а также владельцы собачки, писатель и актер Джош Островский и его любимая Кейтлин Кинг. 

Недавно британская модель Деми Роуз снялась в эротическом белье около холодильника.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Эмили Ратаковски, модель, свадьба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь