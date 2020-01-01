Осадчая и Горбунов нарушили самоизоляцию: фото

Звездная пара отправилась на прогулку с сыном.

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Звездная семья ведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили себе мини-отдых. Супруги отправились на природу вместе со своим сыном, а фотографии опубликовали в социальной сети.

Телеведущие вместе с маленьким сыном Иваном поехали к Днепру и показали красивые пейзажи в Инстаграм.

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Чем не Тоскана? Выехали на часик увидеть красоту неподалеку. У нас невероятная страна. После карантина будем осваивать внутренний туризм, – написала в посте Осадчая.

Юрий Горбунов поделился в аккаунте селфи с любимой и рассказал, что поехал с женой и сыном в село Витачов, что на Киевщине.

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Подальше от людей, поближе к природе! Украина замечательная и очень красивая! И это не далеко от Киева, – отметил Юрий.

Ранее Катя Осадчая показала, как проходят ее рабочие будни во время карантина.

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