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Робби Уильямс исполнил песню, написанную его 7-летней дочерью: видео

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Трогательный ролик в Сети опубликовала жена певца.
Робби Уильямс исполнил песню, написанную его 7-летней дочерью
Робби Уильямс исполнил песню, написанную его 7-летней дочерью
GettyImages

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Жена Робби Уильямса - Айда Филд - опубликовала в своем Инстаграм видео, в котором Робби исполняет песню, а его дочь Тедди аккомпанирует артисту на фортепиано. Примечательно, что эту композицию 7-летняя Тедди написала сама.

Теперь песни Робби Уильямсу пишет его дочь. Тедди сочинила эту песню, а Робби захотел ее исполнить, - подписала ролик Айда.

Робби Уильямс познакомился с американской актрисой Айдой Филд в 2006 году. 7 августа 2010-го они поженились в Лос-Анджелесе. В 2012 году у пары родилась дочь Теодора Роуз Уильямс (Тедди),  в 2014-м - сын Чарлтон Валентин, в сентябре 2018 года Робби и Айда сообщили миру о рождении дочери Коко, а в феврале 2020-го - о рождении сына Бо. Младшие дети звездной пары появились на свет благодаря одной и той же суррогатной матери. 

Напомним, ранее стало известно, что Робби Уильямс в четвертый раз стал папой.

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Теги: Робби Уильямс, певец, дети звезд
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