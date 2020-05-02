Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Меган Маркл проиграла первый раунд суда против журналистов

Комментариев: 2
Знаменитость обвиняет The Mail on Sunday в неправомерном использовании частной информации.
Меган Маркл проиграла первый раунд суда против журналистов
Меган Маркл проиграла первый раунд суда против журналистов
GettyImages

Читай также: Меган Маркл и принц Гарри выпустят книгу о жизни в королевской семье - СМИ

Меган Маркл проиграла первый раунд юридического сражения против британского таблоида The Mail on Sunday за публикацию письма, которое она написала своему отцу. В феврале 2019 года издание опубликовало несколько статей, цитируя рукописное письмо герцогини Сассекской до своего отца Томаса Маркла, передает ВВС Украина.

Так, адвокаты герцогини обвиняют The Mail on Sunday в неправомерном использовании частной информации, нарушении авторских прав и закона о защите персональных данных. В октябре прошлого года они подали иск против газеты и медиакомпании Associated Newspapers, которой она принадлежит.

Меган утверждает, что письмо было “частным и конфиденциальным“ и “подробно описывал ее интимные мысли и чувства о здоровье отца и ее отношения с ним на то время“. Она требует возмещения ущерба. Associated Newspapers же полностью отрицает обвинения и заявляет, что будет активно защищаться в суде.

Судья заявил, что обвинения Меган не касаются “сути дела“, и что к ним можно вернуться на более позднем этапе слушаний, если они будут иметь надлежащее правовое основание.

Ранее стало известно, что бывший муж Меган Маркл готовится к рождению первенца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Меган Маркл, суд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
СливнойБачок    02.05.2020, 18:48
Оценка:  0
СливнойБачок
Либеральная шалава была герцогиней, а теперь какашкой.
pусский  (аноним)  02.05.2020, 17:45
Оценка:  +1
pусский
Обломись, ты теперь не "высочество"!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь