Меган Маркл проиграла первый раунд суда против журналистов

Знаменитость обвиняет The Mail on Sunday в неправомерном использовании частной информации.

Меган Маркл проиграла первый раунд юридического сражения против британского таблоида The Mail on Sunday за публикацию письма, которое она написала своему отцу. В феврале 2019 года издание опубликовало несколько статей, цитируя рукописное письмо герцогини Сассекской до своего отца Томаса Маркла, передает ВВС Украина.

Так, адвокаты герцогини обвиняют The Mail on Sunday в неправомерном использовании частной информации, нарушении авторских прав и закона о защите персональных данных. В октябре прошлого года они подали иск против газеты и медиакомпании Associated Newspapers, которой она принадлежит.

Меган утверждает, что письмо было “частным и конфиденциальным“ и “подробно описывал ее интимные мысли и чувства о здоровье отца и ее отношения с ним на то время“. Она требует возмещения ущерба. Associated Newspapers же полностью отрицает обвинения и заявляет, что будет активно защищаться в суде.

Судья заявил, что обвинения Меган не касаются “сути дела“, и что к ним можно вернуться на более позднем этапе слушаний, если они будут иметь надлежащее правовое основание.

