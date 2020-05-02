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Виктория Бекхэм поздравила мужа Дэвида с днем рождения

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2 мая известный британский футболист празднует 45-летие.
Виктория Бекхэм поздравила мужа Дэвида с днем рождения
Виктория Бекхэм поздравила мужа Дэвида с днем рождения
GettyImages

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Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа Дэвида с днем рождения. Сегодня, 2 мая, известный британский футболист празднует 45-летие. В честь этого Виктория опубликовала архивное фото в своем Инстаграм.

С днем рождения, Дэвид Бекхэм! Помню наши прогулки со Снупом и Паффи в Манчестере много лет назад. Спустя 23 года мы все еще ходим вместе на прогулки с собаками. Люблю тебя сильно, - написала звезда в публикации.

Также Виктория поделилась романтичным видеороликом, собранным из кадров, записанных в разные годы их с Дэвидом совместной жизни.

В подписи она отметила, что в этом году празднование проходит в изоляции в кругу их детей, однако без Бруклина Бекхэма, который не смог присоединиться к семье.

Ранее Влад Яма засыпал сеть чувственными фото с женой.

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Теги: Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм
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