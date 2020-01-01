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Наталия Орейро рассказала о своем редком заболевании

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Им страдает только 7% людей.
Наталия Орейро рассказала о своем редком заболевании
Наталия Орейро рассказала о своем редком заболевании
GettyImages

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Звезда сериал “Дикий ангел“  Наталия Орейро призналась в интервью одному из аргентинских каналов, что страдает редким заболеванием, которое может вызывать сильный уровень тревоги, страха и а иногда и гнева. Аргентинская актриса страдает от мизофонии - состояния, при котором человек не может переносить некоторые звуки. 

Наталия Орейро рассказала о своем редком заболевании
Наталия Орейро рассказала о своем редком заболевании
pinterest.com

Звук  жевания жевательной резинки  и пишущей ручки- максимум.  Когда  я сажусь в машину,  и если водитель жует жвачку, я сразу надеваю наушники - призналась актриса.

Также Наталия Орейро вспомнила, что когда училась в школе, то контрольные она писала в другом классе, потому что не могла сосредоточиться из-за шума.

Ранее мы писали, что Сергей Притула раскрыл малоизвестный факт о шоу “Хто зверху?“.

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Теги: Наталия Орейро
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