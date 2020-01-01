Им страдает только 7% людей.

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Звезда сериал “Дикий ангел“ Наталия Орейро призналась в интервью одному из аргентинских каналов, что страдает редким заболеванием, которое может вызывать сильный уровень тревоги, страха и а иногда и гнева. Аргентинская актриса страдает от мизофонии - состояния, при котором человек не может переносить некоторые звуки.



Наталия Орейро рассказала о своем редком заболевании pinterest.com

Звук жевания жевательной резинки и пишущей ручки- максимум. Когда я сажусь в машину, и если водитель жует жвачку, я сразу надеваю наушники - призналась актриса.

Также Наталия Орейро вспомнила, что когда училась в школе, то контрольные она писала в другом классе, потому что не могла сосредоточиться из-за шума.

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