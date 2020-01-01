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Для иностранных фанов: Go_A выпустили новое лирик-видео "Соловей"

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Победители Нацотбора опубликовали обновленное лирик видео на песню, с которой планировали выступить на "Евровидении 2020".
Для иностранных фанов: Go_A выпустили новое лирик-видео "Соловей"
Для иностранных фанов: Go_A выпустили новое лирик-видео "Соловей"
instagram.com/go_a_band

Украинская группа Go_A, которая выиграла Нацотбор и должна была представит нашу страну на “Евровидении 2020“, выпустила новое лирик-видео на конкурсную песню “Соловей“.

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Премьера состоялась в четверг, 30 апреля, на официальном ютуб-канале коллектива. В свежем ролике музыканты добавили транслитерацию текста композиции латиницей. Участники группы признались, что видео выпустили специально для своих иностранных фанов, чтобы они тоже смогли спеть на украинском языке.

“Після перемоги у Нацвідборі ми прагнули, щоб на Євробаченні вперше прозвучала пісня рідною мовою. Тому, не полишаючи ідеї, усунули складнощі у прочитанні й вимові для іноземців, щоб увесь світ міг заспівати українською“, - прокомментировали Go_A в Инстаграм.

Ранее сообщалось, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.

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Теги: Go_A, Евровидение 2020
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Источник: Ivona bigmir)net

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