Для иностранных фанов: Go_A выпустили новое лирик-видео "Соловей"

Победители Нацотбора опубликовали обновленное лирик видео на песню, с которой планировали выступить на "Евровидении 2020".

Украинская группа Go_A, которая выиграла Нацотбор и должна была представит нашу страну на “Евровидении 2020“, выпустила новое лирик-видео на конкурсную песню “Соловей“.

Читай также: Британский блогер перепел песню GO_A “Соловей“ - видео

Премьера состоялась в четверг, 30 апреля, на официальном ютуб-канале коллектива. В свежем ролике музыканты добавили транслитерацию текста композиции латиницей. Участники группы признались, что видео выпустили специально для своих иностранных фанов, чтобы они тоже смогли спеть на украинском языке.

“Після перемоги у Нацвідборі ми прагнули, щоб на Євробаченні вперше прозвучала пісня рідною мовою. Тому, не полишаючи ідеї, усунули складнощі у прочитанні й вимові для іноземців, щоб увесь світ міг заспівати українською“, - прокомментировали Go_A в Инстаграм.

Ранее сообщалось, что в Украине не будут проводить Нацотбор на “Евровидение“ в 2021 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.