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С автоматами и адвокатами: как "Ревизора" встретили в пиццерии

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Ведущая спецпроекта "Ревизор. Карантин" Юлия Панкова проверила столичное заведение одной из самых известных сетей ресторанов пиццы.
С автоматами и адвокатами: как "Ревизора" встретили в пиццерии
С автоматами и адвокатами: как "Ревизора" встретили в пиццерии
пресс-служба

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Доставка пиццы во время карантина пользуется большой популярностью. Ведь хочется себя побаловать чем-то вкусненьким. Но безопасно ли это? Команда «Ревизор. Карантин» выполнила просьбу украинцев и провела ревизию одного из заведений самой известной в мире сети ресторанов пиццы – Domino's Pizza. Сначала ведущая Юлия Панкова заказала доставку и проверила безопасность работы курьера.

– В маске, но без перчаток, – рассказывает Юля Новому каналу. – Курьер контактировал с коробкой голыми руками. Согласно санитарно-гигиеническим рекомендациям и нормам Минздрава работники заведений должны быть в резиновых перчатках. Заказ был в картонной коробке, герметично закрытой наклейками. На них было указано, что никто, кроме вас, не открывал эту коробку. И стоял штамп «Гарантия безопасности от Domino's».

С автоматами и адвокатами: как
С автоматами и адвокатами: как "Ревизора" встретили в пиццерии
пресс-служба

Такие меры безопасности с наклейками – похвально! Однако блюдо Юля не пробовала. Ведь она не уверена в безопасности продукта. Поэтому ведущая отправилась на ревизию кухни, где была приготовлена эта пицца.

– Я хотела убедиться, соблюдают ли повара заведения Domino's Pizza правила карантина и санитарные нормы, – говорит Юля. – В каких условиях хранятся продукты. Проходили ли повара медицинский осмотр?

С автоматами и адвокатами: как «Ревизора» встретили в пиццерии
С автоматами и адвокатами: как «Ревизора» встретили в пиццерии
пресс-служба

Через несколько минут после того, как «Ревизор» зашел на кухню, в заведении появилась подмога! Правда, это была не команда «Ревизор. Карантин».

– Охранная служба с автоматами, полиция, управляющий сетью ресторанов и даже адвокат, – рассказывает ведущая Новому каналу. – Но, к сожалению, все эти лица пришли не помогать мне, а препятствовать проведению ревизии. И тем самым они нарушали статью 50 Конституции Украины, в которой указано, что каждому гарантируется право свободного доступа к информации о качестве пищевых продуктов, а также право на ее распространение. Такая информация не может быть засекречена! Тем более, во время карантина, когда все озабочены безопасностью.

Более того, адвокат и управляющий препятствовали Юле исполнять ее профессиональные обязанности и тем самым нарушали ст. 58 ЗУ «О телевидении и радиовещании». В статье указано, что журналист, предъявив редакционное удостоверение, может находиться на территории, где объявлена чрезвычайная ситуация и беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.

Чем закончилась ревизия в ресторане Domino's Pizza, узнаете сегодня в программе «Ревизор. Карантин» в 18:00 на Новом канале.

Ранее мы писали, безопасна ли заказывать доставку еды. 

 

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Теги: Ревизор, новый канал
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