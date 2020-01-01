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“Беги”, но не сбегай: Злата Огневич представила новый трек и видео

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Злата Огневич поделилась второй историей любви. Слушайте свежий трек “Беги”.
“Беги”, но не сбегай: Злата Огневич представляет новый трек и видео
“Беги”, но не сбегай: Злата Огневич представляет новый трек и видео
пресс-служба

Злата Огневич продолжает открывать занавес личной жизни и делиться своими историями любви. Трилогия певицы состоит из треков: “Ти обіцяв”, “Беги”, “Гола правда”.

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Напоминаем, недавно Злата Огневич рассказала первую откровенную историю своей жизни, вложив все свои эмоции и переживания в трек – “Ти обіцяв”, стихи к которому были написаны лидером группы БУМБОКС, Андреем Хлывнюком. Эта песня про чистое и настоящее чувство, которое сделало певицу лучше, но лицемерие и самолюбие победили в этих отношениях.

Злата Огневич представляет новый трек и видео
Злата Огневич представляет новый трек и видео
пресс-служба

Вторая история называется “Беги” - авторская работа Златы Огневич, это о движении дальше, о том, как подниматься, как снова идти к своей мечте и быть лучше. Саундпродюссером трека выступил MORPHOM.

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Вместе с треком певица презентовала и видео работу, которая полностью основана на символах. В кадре присутствуют недостроенные мосты, как символ незаконченных отношений, которые уже никогда не возобновляться, они прекратили свое существование и с ними стоит покончить. Режиссёр новой видео работы - Валерий Погонский.

Злата Огневич представляет новый трек и видео
Злата Огневич представляет новый трек и видео
пресс-служба

“В этом видео я настоящая, оно показывает мои оголенные эмоции. В нем нет актеров, есть только реальная жизненная история, где я наедине со своими чувствами. Мы показали период моей жизни и переживаний в нем. Главный месседж заключается в том, что жизнь продолжается, нужно всегда находить в себе силы подниматься и идти дальше, даже после самых сложных испытаний” - комментирует Злата Огневич.

Напомним, ранее Злата Огневич выпустила балладу на стихи Андрея Хлывнюка.

 

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Теги: Злата Огневич
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Источник: Ivona bigmir)net

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